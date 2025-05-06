Кожна деталь вбрання зірок на Met Gala ретельно продумана. Стилісти не тільки створюють образ, відповідно до обраної теми балу, їхнім завданням також є відображення індивідуальності селебріті, пише 24 Канал.

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Які б'юті-тренди показали на Мет Гала

  1. Мінімалістичний макіяж

Мінімалістичний макіяж, який лише підкреслює природну красу зараз в моді. Особливу увагу в такому випадку варто приділити саме контурингу. Чим чіткіші риси обличчя, тим краще.

  1. Бордові нігті


Образи зірок на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Нігті кольору бордо ніколи не виходять з моди. Це класичний варіант, що прекрасно підійде для тих, хто не боїться яскравих акцентів в образі.


Як виглядала Демі Мур на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Дуже стильно виглядають саме довгі нігті у кольорі бордо. Форма, при цьому, не має жодного значення.

  1. Зачіска у стилі старого Голлівуду


Образ Дженни Ортеги на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Одразу декілька зірок обрали для себе зачіски в цьому стилі. Це і не дивно, адже така укладка виглядає дуже елегантно.


Які зачіски будуть в тренді у 2025 / Фото Getty Images

Зачісок такого типу є маса. Головна їх особливість – стійкість. Річ у тім, що правильно зроблена укладка такого типу може триматися цілий день.