Бьюти-тренды сезона, которые показали на Met Gala: не пропустите

5 мая состоялся бал Met Gala 2025. Звезды продемонстрировали не только шикарные наряды, но и показали бьюти-тренды, которые будут актуальны весной и летом.

Каждая деталь наряда звезд на Met Gala тщательно продумана. Стилисты не только создают образ, в соответствии с выбранной темой бала, их задачей также является отражение индивидуальности селебрити, пишет 24 Канал.

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Какие бьюти-тренды показали на Мет Гала

Минималистичный макияж

Минималистичный макияж, который лишь подчеркивает естественную красоту сейчас в моде. Особое внимание в таком случае стоит уделить именно контурингу. Чем четче черты лица, тем лучше.

Бордовые ногти



Образы звезд на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Ногти цвета бордо никогда не выходят из моды. Это классический вариант, который прекрасно подойдет для тех, кто не боится ярких акцентов в образе.



Как выглядела Деми Мур на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Очень стильно выглядят именно длинные ногти в цвете бордо. Форма, при этом, не имеет никакого значения.

Прическа в стиле старого Голливуда



Образ Дженны Ортеги на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Сразу несколько звезд выбрали для себя прически в этом стиле. Это и неудивительно, ведь такая укладка выглядит очень элегантно.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.



Какие прически будут в тренде в 2025 году / Фото Getty Images

Причесок такого типа есть масса. Главная их особенность – устойчивость. Дело в том, что правильно сделанная укладка такого типа может держаться целый день.