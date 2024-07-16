Найвища жінка на планеті побила ще 2 світові рекорди

Найвища жінка у світі туркеня Румейса Гелгі у липні 2024 року відсвяткувала десятиріччя свого статусу рекордсменки. Окрім того, жінка встановила ще 2 нові світові рекорди.

Румейса вперше потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2014 році. Тоді вона отримала статус найвищої дівчинки-підлітка.

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Які нові рекорди встановила Румейса

Румейса встановила перший свій рекорд, коли народилася, адже її зріст сягав 59 сантиметрів. Втім, титул найдовшої дитини жіночої статі отримала лише зараз.

Високий зріст Румейси пояснюється дуже рідкісним захворюванням під назвою синдром Вівера – це генетичне захворювання, яке обумовлює швидкий надлишковий ріст протягом всього періоду розвитку, що поєднується з аномаліями розвитку скелета та внутрішніх органів.

Протягом останніх 10 років Румейса мала чимало можливостей, щоб розповісти свою історію. Так, після того, як Книга рекордів Гіннеса зафіксувала світовий рекорд та надали жінці статус найвищої жінки на планеті, Румейса стала впевненішою у собі, а також почала сприймати свій унікальний стан як благословення.



Румейса Гелгі у 17 років стала найвищою дівчинкою-підлітком / Фото Книги рекордів Гіннеса

Загалом, Румейса має такі світові рекорди:

Найвища жінка серед живих – 215,16 сантиметра,

Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 сантиметра,

Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 сантиметра,

Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 сантиметра і ліва рука 24,26 сантиметра,

Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 сантиметра,

Найвищий підліток серед живих людей (жінка) – 2014 року її зріст був 213,6 сантиметра.

У липні цього року Румейса стала власницею ще 2 титулів рекордсменки. Так, її визнали найдовшою дитиною жіночої статі (59 сантиметрів). До слова, рекордсменка народилася 1 січня 1997 року.



Румейса за місяць після народження / Фото Книги рекордів Гіннеса

Другий титул, який отримала жінка, – найдовші вуха. Довжина вух Румейси сягає 9,58 сантиметра.



Вуха Румейси визнали найдовшими у світі / Фото Книги рекордів Гіннеса



Довжина вух Румейси / Фото Книги рекордів Гіннеса

Цікаво, що саме через вуха з Румейси часто знущалися, а деякі навіть пропонували косметичну операцію. Однак нині жінка навпаки вважає їхній розмір перевагою.

Насправді великі вуха мають певні переваги. У мене приголомшливий слух. Я навіть чую, як люди шепочуться в інших кімнатах будинку. Я не жартую! Існують наукові пояснення, які довели, що великі вуха збирають більше звукових хвиль і краще чують. Ще одна хороша сторона в тому, що я люблю прикраси, і у мене завжди достатньо місця, щоб носити стільки сережок, скільки я хочу,

– розповідає Румейса.

Жінка резюмує, що факт того, що через 10 років вона встановлює нові рекорди, – досить сюрреалістичний. Однак вона пишається, що є захисницею людей з видимими відмінностями у зовнішності.

"Головне послання, яке я сподіваюся донести до всіх, б'ючи ці рекорди, полягає в тому, що іноді люди змушують вас вірити, що те, що ви маєте, є прокляттям, але насправді це може зробити вас багаторазовим рекордсменом. Тож не дозволяйте чужій думці змусити вас засмучуватися через те, ким ви є", – закликає рекордсменка.