Чи треба морозити колготки, щоб вони не рвалися: відповідь здивує багатьох

Щоб привернути увагу аудиторії, на теренах популярних соціальних мереж – інстаграму й тіктоку, користувачі вдаються до різноманітних лайфхаків, які збирають тисячі переглядів. Одним з таких вірусних відеороликів є заморожування колготок.

"Ваші колготи більше ніколи не порвуться" – так звучать гучні заголовки з лайфхаками, які стосуються капронових колготок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко.

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Перевірка стану колготок після заморожування

Жінка вирішила спробувати відомий лайфхак та показала всім користувачам, чи дійсно цей метод працює. Стилістка намочила колготки у воді, а тоді поставила у морозильну камеру. У морозилці вони мають простояти добу, а перед тим, як їх одягнути – треба ретельно висушити.

Звичайні не морожені колготи рвуться дуже легко, а от експериментальні з морозильної камери спочатку почали дивувати. На перше враження, вони й справді не піддаються рванню й стали еластичнішими, однак кілька натискань пальцями таки призводять до тріщини.

Чи рвуться колготки після заморожування: дивіться відео

Додамо, що будь-які колготи з капронового матеріалу мають властивість рватися, тому для того, щоб вони якомога довше прослужили, варто робити ставку на міцніші варіанти, однак щільні колготи більше пасують до зимового сезону.

Зауважте, що чорні та тілесні колготки є універсальними та підходять майже до будь-якого одягу, зокрема чорні роблять ноги стрункішими, а тілесні – природними.

Чорні колготки поєднуються з темним взуттям та одягом насичених або темних відтінків, тоді як тілесні краще підходять до пастельних тонів.