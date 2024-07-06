Як зробити помаду стійкою: простий лайфхак від Сабріни Карпентер

Співачка Сабріна Карпентер не тільки впевнено завойовує світ музики, а й у міру здобуття популярності стає справжньою іконою стилю.

Так, нещодавно фанатів підкорив її лайфхак для стійкої помади. Що радить робити зірка, аби макіяж губ залишався бездоганним тривалий час, розповідаємо далі.

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Лайфхак для стійкого макіяжу губ від Сабріни Карпентер

Відома акторка та співачка Сабріна Карпентер розповіла метод, який допоможе зробити помаду більш стійкою. Про цей лайфхак свого часу вона дізналась від колеги Рене Рапп, з якою вони разом грали у бродвейському мюзиклі "Погані дівчиська".

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Суть же способу доволі проста. Після того, як ви нанесли помаду, візьміть серветку й обережно прикладіть її до губ. Потім наберіть трохи пудри на пензлик і нанесіть її на цю серветку.

Як Сабріна Карпентер робить свій макіяж: дивіться відео

Хоча Сабріна Карпентер не вказала, який засіб найкраще використовувати для цього, експерти сходяться на тому, що вдалим рішенням буде прозора пудра з ефектом закріплення.

Вона зафіксує помаду та позбавить від жахливого ковзанням або перебиванням пігменту на зуби, як це часто буває з яскравими помадами.

Також така пудра поглинає жир та прибирає недоліки макіяжу, забезпечуючи матове покриття надовго.