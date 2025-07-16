Неймовірна Катерина Усик: як одягається дружина легендарного українського боксера

Стиль Катерини Усик неодноразово ставав об'єктом дискусій. Жінка має неймовірно яскраву зовнішність, яку не боїться підкреслювати за допомогою вишуканого вбрання.

Катерина обожнює приміряти нові образи. Зокрема, в інстаграмі жінки можна помітити цікаві фотосесії у різних стилях, пише 24 Канал.

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Як одягається Катерина Усик?

Офіційні виходи Катерини заслуговують окремої уваги. Жінка обирає цікаві дизайнерські сукні, які лише підкреслюють її бездоганну фігуру. Не можна не помітити і те, як вдало Катерина компонує різні аксесуари.

Навіть здавалося б проста сукня на фігурі жінки виглядає вишукано. Головний секрет – правильно розставлені акценти.

Дивлячись на Катерину важко повірити, що її старшій донці – 15 років. Жінка вдало підкреслює переваги своєї зовнішності, у тому числі за допомогою добре підібраних кольорів.

Потрібно розуміти, що кожен має свій кольоротип. Він впливає на те, які кольори будуть робити людину привабливішою. Також за допомогою цього знання можна визначити відтінки, що навпаки – підкреслять усі недоліки, а також зроблять обличчя візуально втомленим і старішим.

Катерина не належить до жінок, які бояться показати себе без макіяжу. Зірка із задоволенням відмовляється від усього зайвого і обирає комфорт.

У Катерини 4 дітей. Тому, не дивно, що жінка часто обирає саме спортивний стиль.

Потрібно відзначити і зачіски Катерини. Вона часто збирає волосся як під час офіційних виходів, так і у повсякденному житті.