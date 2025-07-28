5 чоловічих парфумів, які закохують в себе з перших нот: жінки від них в захваті

Певні парфумерні композиції для чоловіків є настільки особливими й сексуальними, що здатні притягнути до себе увагу й зачарувати. Ще до слів та дотиків ми спочатку відчуваємо аромат. Парфум здатен запам’ятатися надовго та викликати бажання бути поруч.

Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про розкішні аромати для чоловіків, якими постійно хочеться насолоджуватися, оскільки вони мають неймовірний запах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У добірці підібрані аромати, які здатні сильно запам’ятатися.

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Які чоловічі парфуми є найкращими?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

Солона амбра переплітається із запахом перченого ладану, а особливу увагу відіграє ірис та куркума. Парфум підійде для сильно харизматичних жінок.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

У парфумі присутній інжир, який пахне не фруктово, а молочно. Брутальності запаху надає сандалове дерево.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

GIORGIO ARMANI, STRONGER WITH YOU

Цей аромат є найкращим серед чоловічих парфумів у люксовому сегменті. Ваніль доповнюють обпалені каштани, гіркий перець та холодна лаванда. Аромат має гіпнотичний шлейф, тож в’їдається у пам’ять людей, які постійно згадують їхнього власника.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

ASTROPHIL & STELLA, MON SANTAL

Парфум представлений в сучасній нішевій парфумерії. Пудрово-ванільна деревина оповита кардамоном та рожевим перцем. Далі в гру запахів входить соковитий та кисло-солодкий ревінь, яку доповнює карамельно-коньячна смола.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Аромат є глибоким, смолистим, тютюновим, трішки солодкуватим. Тютюн в цьому ароматі зроблений в найкращих східних традиціях. Він доповнений солодкою смолою та шкіряними обертонами удового дерева. Парфум підійде для чоловіка, якого не хочеться забувати.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, літні парфуми повинні бути легкими та свіжими, включати аромати квітів, ягід, фруктів і цитрусів. Які літні парфуми придбати – читайте в матеріалі.