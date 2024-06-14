Дівчина організувала естетичне чаювання в стилі "Бріджертонів": як його повторити
Джерело:@kvitko_tati2
Серіал "Бріджертони" став найпопулярнішим на платформі Netflix, тож не дивно, що ця естетика підкорила мільйони жінок. Так, в стилі серіалу організовують різні заходи й навіть спільні чаювання з подругами.
Ідеєю такого дозвілля у тіктоці поділилася блогерка Тетяна Квітко. Вона опублікувала відео у мережі й поділилася порадами, як відтворити естетику "Бріджертонів" вдома.
Цікаво Жінка створює патріотичні худі, розписуючи їх Domestos: який вигляд має ексклюзивний одяг
Естетичне чаювання в стилі "Бріджертонів"
За словами Тетяни, щоб організувати естетичне чаювання, достатньо виконати кілька простих кроків. Так, спочатку варто подбати про вишуканий сервіз для чаювання.
Затишок й романтичний настрій створять свічки. Окрім того, в серіалі "Бріджертони" скрізь є квіти, тому варто і їх додати до свого естетичного чаювання. Ну й звісно, треба заварити улюблений чай та подбати про десерти.
Коли я дивилася серіал "Бріджертони", то мені дуже подобалися їхні десерти,
– зізналася блогерка.
Ідея для естетичного чаювання: дивіться відео
Вона додала, що такі серіали, як "Бріджертони", надихають її теж на створення естетичного простору навколо себе. До слова, щоб атмосфера була вишуканою, то можна підібрати романтичну сукню у відповідному стилі.
Така романтична атмосфера нікого не залишить байдужим, а також подарує заряд позитиву й допоможе відпочити душею.