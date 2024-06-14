Дівчина організувала естетичне чаювання в стилі "Бріджертонів": як його повторити

Серіал "Бріджертони" став найпопулярнішим на платформі Netflix, тож не дивно, що ця естетика підкорила мільйони жінок. Так, в стилі серіалу організовують різні заходи й навіть спільні чаювання з подругами.

Ідеєю такого дозвілля у тіктоці поділилася блогерка Тетяна Квітко. Вона опублікувала відео у мережі й поділилася порадами, як відтворити естетику "Бріджертонів" вдома.

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Естетичне чаювання в стилі "Бріджертонів"

За словами Тетяни, щоб організувати естетичне чаювання, достатньо виконати кілька простих кроків. Так, спочатку варто подбати про вишуканий сервіз для чаювання.

Затишок й романтичний настрій створять свічки. Окрім того, в серіалі "Бріджертони" скрізь є квіти, тому варто і їх додати до свого естетичного чаювання. Ну й звісно, треба заварити улюблений чай та подбати про десерти.

Коли я дивилася серіал "Бріджертони", то мені дуже подобалися їхні десерти,

– зізналася блогерка.

Ідея для естетичного чаювання: дивіться відео

Вона додала, що такі серіали, як "Бріджертони", надихають її теж на створення естетичного простору навколо себе. До слова, щоб атмосфера була вишуканою, то можна підібрати романтичну сукню у відповідному стилі.

Така романтична атмосфера нікого не залишить байдужим, а також подарує заряд позитиву й допоможе відпочити душею.