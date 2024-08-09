Сміливі та вишукані: 5 найкращих жіночих образів із серіалу "Дім дракона"

Нещодавно тільки закінчився другий сезон "Дому дракона", серіалу-приквелу до "Гри престолів", а канал HBO вже оголосив про вихід спінофа – шоу "Лицар сімох королівств".

І поки увесь світ в очікуванні появи нових захопливих епізодів з улюбленого всесвіту, Lady 24 пропонує згадати найкращі жіночі образи "Дому дракона".

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Сукня спадкоємиці трону Рейєніри Таргарієн

Після смерті дружини та малолітнього сина король Візеріс призначає свою доньку Рейєніру спадкоємицею трону. Для церемонії принцеса одягає культову червону шовкову сукню зі складною квітковою вишивкою на манжетах.

Вона також доповнює образ золотим плащем із чорною вишивкою вигадливих зображень драконів та важкими золотими прикрасами. Ансамбль цих елементів утворює неперевершений образ, за яким напевно найбільш запам'ятали Рейєніру.

Як виглядає сукня: дивіться фото

Зелена сукня Алісенти Хайтауер

Алісент Хайтауер – це дружина короля Вестероса Візериса I, яка глядачам чи не найбільше впала в око своєю розкішною смарагдовою сукнею, в якій з'явилася на святковому бенкеті на честь одруження Рейєніри.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Вбрання Алісенти має відкриті плечі, глибокий виріз та довгі рукави, що обрамлені блискучими золотими застібками. У цій сукні вона виглядає неперевершено.

Як виглядає сукня: дивіться фото

Блакитна сукня Реніс Таргарієн

В одному з епізодів король Візеріс проводить турнір на честь народження своєї другої дитини. Його двоюрідна сестра Реніс присутня зі своїм чоловіком на події у сріблясто-блакитній сукні.

Оскільки свого часу Реніс було відмовлено в праві посісти трон, тепер її завжди бачать у блакитному, кольорі народу її чоловіка. Сукня ж, яку вона обирає для турніру, виготовлена ​​зі світло-блакитної тканини та вишита золотом, що символізує її багатство та статус.

Як виглядає сукня: дивіться фото

Біла сукня Місарії

Місарія – це наречена Деймона Таргарієна, яка в одному з епізодів шоу з'являється на екранах, одягнена в гладеньку білу сукню зі сріблястими манжетами та плащем, який вона носить на шиї, як комір. Чіткі лінії та яскраво-білий колір її одягу привертають увагу до Місарії та стають її візитівкою.

Як виглядає сукня: дивіться фото

Похмура сукня Гелени

Принцеса Гелена Таргарієн – єдина донька короля Візеріса та Алісенти Хайтауер. Вона часто робить дивні коментарі, має пророчі видіння та поводиться не так, як заведено.

Як виглядає сукня: дивіться фото

У 2 сезону шоу Хелена робить ще одне дивне попередження своєму чоловікові королю Ейгону. Під час цього вона одягнена в приголомшливу темно-зелену сукню, вкриту закрученим мереживом, що ідеально відображає характер Хелени та точно запам'ятовується.