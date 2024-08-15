Українська блогерка вирішила поекспериментувати з культовими образами, й створила власні аутфіти, якби події серіалу відбувалися в Україні. Який би вигляд мали головні герої "Дому дракона" в Україні – дивіться далі.

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Неймовірна краса в кожній деталі

Блогерка Вікторія Зварич проаналізувала кожен з образів серіалу й інтерпретувала ті, якими героїні, напевно, найбільше запам'яталися у серіалі. Так, Рейєніра Таргарієн найбільше запам'яталася глядачам червоною сукнею, яку вона вдягла на церемонію, коли її оголосили спадкоємицею трону. Червона сукня зі складною вишивкою та золотим плащем дійсно стали культовими.

Інтерпретуючи образ Рейєніри в українському стилі, блогерка обрала білу сорочку з червоною вишивкою, червону крайку та чорну спідницю з квітковим принтом. Аксесуари на шиї та у волоссі зробили образ довершеним і ефектним.

Ще один образ, який переосмислила українська блогерка, це Алісент Хайтауер. Вона запам'яталася глядачам смарагдовою сукнею, а тому блогерка ефектно це обіграла в автентичному стилі. Вікторія обрала сорочку, спідницю та крайку в смарагдовому кольорі, а прикраси в тон вигідно підкреслили образ.

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Якщо у серіалі Гелена Таргарієн має похмурий вигляд, то в українській інтерпретації Вікторії – все інакше. Блогерка створила романтичний образ з білою сорочкою, довгою спідницею з квітами та солом'яним капелюхом. Сумка-кишеня з горницею в українському стилі додала вбранню особливого шарму.

Рейніс Таргарієн має доволі сильну енергетику в серіалі, тому, якби події відбувалися в Україні, це також відобразилося б на її образі. Цілком можливо, що принцеса обирала б довгу червону сукню та чорну вишиту сорочку. Таке поєднання підкреслювало б її сильний характер.

Еліс Ріверс – цілителька, походження якої оповите секретами. Ця таємничість втілюється і в образі Еліс. Так, якби події відбувалися в Україні, то героїня могла б носити смарагдову спідницю, чорну сорочку і чорну керсетку з вишивкою. Таке поєднання має містичну енергетику й цілком відображає образ Еліс.

Героїні серіалу "Дім дракона", якби події відбувалися в Україні: дивіться відео

До слова, канал HBO вже оголосив про вихід нового спінофа "Гри престолів" – "Лицар сімох королівств". Відомо, що події в серіалі відбуваються за 100 років до подій "Гри престолів". Тоді родина Таргарієнів ще правила Залізним Троном. Відтак, глядачі спінофу дізнаються пригоди "малоймовірних героїв" у Вестеросі.