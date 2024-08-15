Украинский блогер решила поэкспериментировать с культовыми образами, и создала собственные аутфиты, если бы события сериала происходили в Украине. Как бы выглядели главные герои "Дома дракона" в Украине – смотрите далее.

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Невероятная красота в каждой детали

Блогер Виктория Зварич проанализировала каждый из образов сериала и интерпретировала те, которыми героини, наверняка, больше всего запомнились в сериале. Так, Рейеннира Таргариен больше всего запомнилась зрителям красным платьем, которое она надела на церемонию, когда ее объявили наследницей трона. Красное платье со сложной вышивкой и золотым плащом действительно стали культовыми.

Интерпретируя образ Рейениры в украинском стиле, блогер выбрала белую рубашку с красной вышивкой, красную кромку и черную юбку с цветочным принтом. Аксессуары на шее и в волосах сделали образ совершенным и эффектным.

Еще один образ, который переосмыслила украинский блогер, это Алисент Хайтауэр. Она запомнилась зрителям изумрудным платьем, а потому блогерша эффектно это обыграла в аутентичном стиле. Виктория выбрала рубашку, юбку и кромку в изумрудном цвете, а украшения в тон выгодно подчеркнули образ.

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Если в сериале Хелена Таргариен имеет мрачный вид, то в украинской интерпретации Виктории – все иначе. Блогер создала романтический образ с белой рубашкой, длинной юбкой с цветами и соломенной шляпой. Сумка-карман с горницей в украинском стиле добавила наряду особого шарма.

Рейнис Таргариен имеет довольно сильную энергетику в сериале, поэтому, если бы события происходили в Украине, это также отразилось бы на ее образе. Вполне возможно, что принцесса выбирала бы длинное красное платье и черную вышитую рубашку. Такое сочетание подчеркивало бы ее сильный характер.

Элис Риверс – целительница, происхождение которой окутано секретами. Эта таинственность воплощается и в образе Элис. Так, если бы события происходили в Украине, то героиня могла бы носить изумрудную юбку, черную рубашку и черную керсетку с вышивкой. Такое сочетание имеет мистическую энергетику и вполне отражает образ Элис.

Героини сериала "Дом дракона", если бы события происходили в Украине: смотрите видео

К слову, канал HBO уже объявил о выходе нового спинофа "Игры престолов" – "Рыцарь семи королевств". Известно, что события в сериале происходят за 100 лет до событий "Игры престолов". Тогда семья Таргариенов еще правила Железным Троном. Поэтому, зрители спинофа узнают приключения "маловероятных героев" в Вестеросе.