Який одяг купити навесні: 5 найкращих речей з базового гардероба

Кожна дівчина хоче додати трохи стильних та функціональних речей у свій гардероб. Щоб не помилитися з вибором, пропонуємо обрати вбрання з базового гардероба, яке точно сподобається всім.

Навесні в багатьох очі розбігаються від цікавих ідей вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Та якими б не були красивими трендові речі, варто все ж таки почати з бази. Мова тут йде не про банальні сорочки білого кольору чи чорні гольфи.

Читайте також 4 тренчі, які ми будемо носити цієї весни: вони завоювали серця модниць

Пропонуємо цього сезону зібрати трендовий та функціональний базовий гардероб. Саме тому радимо придивитися до кількох речей, які можуть вдало довершити ваш look.

Штани палаццо

Окрім базових чорних, додайте у свій гардероб кольорові штани палаццо. Додайте білий, кремовий, сірий колір, завдяки яким зможете створити безліч красивих образів.

Замшевий жакет

Коричнева замша є хітом 2025 року. У моді зараз замшеві кросівки, втім радимо додати до гардероба ще й замшевий жакет, який стане модною альтернативою всім іншим жакетам.

Куртка-бомбер

Це досить практичний та стильний варіант верхнього одягу на весну 2025. Обирайте той фасон, який вам найбільше до вподоби й довершуйте ними усі красиві аутфіти.

Балетки Mary Jane

Це грайливе та романтичне взуття знову в моді. Навесні в кожної дівчини буде чудова можливість експериментувати з красивими балетками, обираючи для себе найцікавіший варіант.

Джемпер-поло

Цієї весни в моді буде джемпер з комірцем поло. Це досить вдала альтернатива базовим лонгслівам та гольфам. Цей джемпер можна обігравати в стилі Old Money чи Tennis Core.