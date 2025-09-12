Який верхній одяг купити восени: Андре Тан назвав 5 головних позицій
- Дизайнер Андре Тан рекомендує на осінь оверсайз шкіряну куртку, тренч у відтінках шоколадного, сірого чи хакі, пальто оверсайз, дублянку та пуховик з поясом.
- Кожен з цих елементів верхнього одягу поєднує стиль, комфорт та зручність, підходячи для різних погодних умов в осінній період.
Дизайнер Андре Тан постійно тішить своїх підписників модними порадами, тож розповів про актуальний список верхнього одягу на осінь. Він розповів не лише про речі на перехідний час, але й для холодних осінніх днів.
Андре Тан склав добірку верхнього одягу, яка є зручною, стильною та комфортною, а отже підійде багатьом дівчатам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
Читайте також Дорогу "бабусиним реліквіям" і не тільки: Андре Тан назвав трендові прикраси на осінь-2025
Які речі будуть в моді восени?
Шкіряна куртка
Така куртка вже стала справжньою класикою. Обирайте модель оверсайз, яка вдало поєднується зі светрами та худі. Байкерські варіанти мають доволі стильний та ефектний вигляд.
Тренч
Без цього класичного верхнього одягу на холодну пору року – нам не обійтися. Втім, замість звичних бежевих чи чорних кольорів, Андре Тан радить звернути увагу на шоколадний, сірий відтінок чи хакі.
Пальто оверсайз
Ще кілька тижнів й жакети та сорочки ми замінимо на пальта. Цей верхній одяг стане чудовим варіантом на осінній сезон, тому для максимальної зручності дизайнер радить обирати фасони в розмірі оверсайз.
Дублянка
Цього сезону дублянки знову будуть на піку популярності. Красивий вигляд матимуть довгі та короткі варіанти верхнього одягу. Дублянка має дорогий та ефектний вигляд, тож вдало виглядатиме з чоботами на підборах чи уггами.
Пуховик з поясом
Створити елегантний та стильний образ можна завдяки пуховику з поясом. Тканинний пояс допоможе підкреслити талію, а вибір такого пуховика дозволить створити чимало цікавих образів.
Як виглядає трендовий верхній одяг: дивіться відео
Як поєднувати кольори в одязі?
- Андре Тан радить використовувати базові кольори, дотримуватися правила трьох кольорів. Це означає, що в одному образі не повинно бути понад 3 відтінки.
- Також дизайнер додав, що варто обирати контраст або монохромний стиль для створення гармонійних образів.
Часті питання
Які види верхнього одягу рекомендує Андре Тан для осені?
Андре Тан рекомендує шкіряну куртку, тренч, пальто оверсайз, дублянку та пуховик з поясом як ідеальний верхній одяг для осені.
Які кольори тренчів пропонує обрати Андре Тан?
Замість звичних бежевих чи чорних кольорів, Андре Тан радить звернути увагу на шоколадний, сірий відтінок чи хакі.
Чому дублянка є популярним вибором цього сезону?
Дублянка має дорогий та ефектний вигляд, тому вона вдало виглядатиме з чоботами на підборах чи уггами, що робить її популярним вибором цього сезону.