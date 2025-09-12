Какую верхнюю одежду купить осенью: Андре Тан назвал 5 главных позиций
- Дизайнер Андре Тан рекомендует на осень оверсайз кожаную куртку, тренч в оттенках шоколадного, серого или хаки, пальто оверсайз, дубленку и пуховик с поясом.
- Каждый из этих элементов верхней одежды сочетает стиль, комфорт и удобство, подходя для различных погодных условий в осенний период.
Дизайнер Андре Тан постоянно радует своих подписчиков модными советами, поэтому рассказал об актуальном списке верхней одежды на осень. Он рассказал не только о вещах на переходное время, но и для холодных осенних дней.
Андре Тан составил подборку верхней одежды, которая является удобной, стильной и комфортной, а значит подойдет многим девушкам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.
Какие вещи будут в моде осенью?
Кожаная куртка
Такая куртка уже стала настоящей классикой. Выбирайте модель оверсайз, которая удачно сочетается со свитерами и худи. Байкерские варианты имеют довольно стильный и эффектный вид.
Тренч
Без этой классической верхней одежды на холодное время года – нам не обойтись. Впрочем, вместо привычных бежевых или черных цветов, Андре Тан советует обратить внимание на шоколадный, серый оттенок или хаки.
Пальто оверсайз
Еще несколько недель и жакеты и рубашки мы заменим на пальто. Эта верхняя одежда станет отличным вариантом на осенний сезон, поэтому для максимального удобства дизайнер советует выбирать фасоны в размере оверсайз.
Дубленка
В этом сезоне дубленки снова будут на пике популярности. Красивый вид будут иметь длинные и короткие варианты верхней одежды. Дубленка имеет дорогой и эффектный вид, поэтому удачно будет смотреться с сапогами на каблуках или уггами.
Пуховик с поясом
Создать элегантный и стильный образ можно благодаря пуховику с поясом. Тканевый пояс поможет подчеркнуть талию, а выбор такого пуховика позволит создать немало интересных образов.
Как выглядит трендовая верхняя одежда: смотрите видео
Как сочетать цвета в одежде?
- Андре Тан советует использовать базовые цвета, придерживаться правила трех цветов. Это означает, что в одном образе не должно быть более 3 оттенков.
- Также дизайнер добавил, что стоит выбирать контраст или монохромный стиль для создания гармоничных образов.
