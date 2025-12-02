Шуби у стилі Єті та хутряні шарфи: Андре Тан назвав найцікавіші тренди зими 2025/26 року

Відомий український дизайнер поділився з прихильниками найсвіжішими трендами зими, які вже набирають популярності серед модних дівчат. Ці речі цікаві, ефектні та доволі стильні.

Красиве вбрання на зиму здатне зробити образ вишуканішим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Взимку є чимало гарного вбрання, яке залюбки можна додати до свого гардероба.

Читайте також Про базову куртку можна забути: шубка з овчини – найкраща річ на зимову пору

Як виглядає стильне вбрання на зиму?

Шуби з прямим ворсом

Такий верхній одяг у стилі Єті вже починає активно з’являтися в образах закордонних інфлюенсерок. Довгий та прямий ворс виглядає ефектно та статусно. Обирайте для себе на зиму короткі чи подовжені шуби, які вдало поєднаються з чоботами на низькому ходу та взуттям на підборах.

Хутряні шарфи

За словами Андре Тана, такі шарфи виглядають дуже актуально та модно. Хутряний шарф додасть вишуканості простому образу. Краще звертати увагу на штучний матеріал, замість натурального, оскільки носити хутро вже багато років вважається моветоном.

Рожевий колір

Виявляється, що рожевий колір був присутній у майже всіх колекціях цього сезону. Саме цей колір стане популярним у 2026 році. Можете одягати класичне чорне чи сіре пальто й довершувати його рожевим шарфом та сумкою.

Також на зиму можна придбати красиві светри в рожевому кольорі чи теплий трикотажний костюм.

Як виглядають модні речі на зиму: дивіться відео

Цієї зими в моді також скульптурні пальта, верхній одяг з високим коміром, вкорочені пуховики та пальта з хутряними вставками, пише Harpers Bazaar. Пальто з поясом підкреслює талію і додає жіночності та елегантності образу. А от пальта з хутряними вставками прийшли до нас з минулих років й цього сезону знову стають актуальними.

Які ще є модні цікавинки?