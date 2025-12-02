Шубы в стиле Йети и меховые шарфы: Андре Тан назвал самые интересные тренды зимы 2025/26 года

Известный украинский дизайнер поделился с поклонниками свежими трендами зимы, которые уже набирают популярность среди модных девушек. Эти вещи интересные, эффектные и довольно стильные.

Красивый наряд на зиму способен сделать образ более изысканным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Зимой есть немало хорошего наряда, который охотно можно добавить в свой гардероб.

Как выглядит стильный наряд на зиму?

Шубы с прямым ворсом

Такая верхняя одежда в стиле Йети уже начинает активно появляться в образах зарубежных инфлюенсерок. Длинный и прямой ворс выглядит эффектно и статусно. Выбирайте для себя на зиму короткие или удлиненные шубы, которые удачно сочетаются с сапогами на низком ходу и обувью на каблуках.

Меховые шарфы

По словам Андре Тана, такие шарфы выглядят очень актуально и модно. Меховой шарф придаст изысканности простому образу. Лучше обращать внимание на искусственный материал, вместо натурального, поскольку носить мех уже много лет считается моветоном.

Розовый цвет

Оказывается, что розовый цвет присутствовал почти во всех коллекциях этого сезона. Именно этот цвет станет популярным в 2026 году. Можете одевать классическое черное или серое пальто и довершать его розовым шарфом и сумкой.

Также на зиму можно приобрести красивые свитера в розовом цвете или теплый трикотажный костюм.

Как выглядят модные вещи на зиму: смотрите видео

Этой зимой в моде также скульптурные пальто, верхняя одежда с высоким воротником, укороченные пуховики и пальто с меховыми вставками, пишет Harpers Bazaar. Пальто с поясом подчеркивает талию и добавляет женственности и элегантности образу. А вот пальто с меховыми вставками пришли к нам из прошлых лет и в этом сезоне снова становятся актуальными.

Какие еще есть модные изюминки?