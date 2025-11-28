Шарф уже давно перестал быть просто аксессуаром, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Теперь это модный акцент, который способен изменить характер образа. Один шарф способен сделать аутфит интересным и добавить ему глубины.

Какой шарф выбрать на зиму?

В холодный сезон мы носим шарфы почти ежедневно, воспринимая их как нечто очевидное, однако именно шарф имеет наибольший стилистический потенциал в зимнем гардеробе.

Соцсети переполнены различными модными идеями – от необычных способов завязывания до смелых моделей. У модниц в этом году прослеживается тенденция на максимальную выразительность. В фаворитах асимметричные шарфы, массивная вязка, тонкие шарфы из нулевых и конкретные оттенки, которые притягивают взгляд.

Чаще всего девушки носят шарф небрежно перекинутым через одно плечо. Несколько реже – полностью заворачивают им шею. Впрочем, такой вариант лучше всего подходит для дополнительного тепла в холодную погоду. Некоторые шарфы уже стали вирусными среди модного сообщества, поэтому они станут главными героями сезона.

К шарфу можно подобрать кожаные перчатки, пишет In Journal. Этой зимой в моду входят кожаные перчатки, которые сочетают функциональность и эстетичность. Самыми популярными считаются перчатки выше локтей, а среди цветов – черный, коричневый, бордовый, оливковый, серый и белый.

Какие вещи будут в тренде зимой?