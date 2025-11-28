Шарф вже давно перестав бути просто аксесуаром, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Тепер це модний акцент, який здатен змінити характер образу. Один шарф здатен зробити аутфіт цікавішим та додати йому глибини.

Який шарф обрати на зиму?

У холодний сезон ми носимо шарфи майже щодня, сприймаючи їх як щось очевидне, однак саме шарф має найбільший стилістичний потенціал у зимовому гардеробі.

Соцмережі переповнені різними модними ідеями – від незвичних способів зав’язування до сміливих моделей. У модниць цього року простежується тенденція на максимальну виразність. У фаворитах асиметричні шарфи, масивна в’язка, тонкі шарфи з нульових та конкретні відтінки, які притягують погляд.

Найчастіше дівчата носять шарф недбало перекинутим через одне плече. Дещо рідше – повністю загортають ним шию. Втім, такий варіант найкраще підходить для додаткового тепла у холодну погоду. Деякі шарфи вже стали вірусними серед модної спільноти, тож вони стануть головними героями сезону.

До шарфа можна підібрати шкіряні рукавички, пише In Journal. Цієї зими в моду входять шкіряні рукавички, які поєднують функціональність та естетичність. Найпопулярнішими вважаються рукавички вище ліктів, а серед кольорів – чорний, коричневий, бордовий, оливковий, сірий та білий.

Які речі будуть в тренді взимку?