Осінь вже є досить відчутною, бо прохолодні вітряні дні не дають змоги носити балетки чи легкі жакети. Щоб тепло одягнутися восени, радимо звернути увагу на кілька універсальних елементів гардероба, які повинні бути в кожної жінки.

Обрані речі допоможуть почувати себе стильно й комфортно в перехідний період, коли зимові речі одягати ще не час, а літні – занадто легкі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також 3 речі, без яких нам не обійтися восени: додайте їх до свого гардероба

Який одяг купити восени?

Теплий светр

Ця базова річ здатна допомогти нам створити десятки образів. Потрібно лише накинути її поверх сорочки. Красиво виглядають моделі в цукерково-рожевому, небесно-блакитному чи світло-зеленому відтінку. Светр на плечах – це швидше, як додатковий аксесуар, а теплий светр можна одягати під штани та джинси.



Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue

Угги на платформі

Цієї осені нам не обійтися без теплого й зручного взуття, які всім нам відомі. Угги призначені для зими, втім їх без проблем можна носити навіть в осінню пору з цікавими светрами, джинсами та дублянками.



Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue

Об’ємний шарф

Замість светра на плечах можна носити великий шарф з торочками. Завдяки ньому можна створити чимало повсякденних образів. Стилісти радять носити цей аксесуар з кросівками, вільними штанами та об’ємним світшотом.



Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue

В’язана біні

Шапка біні – найкраща річ для прохолодного сезону. Цей верхній аксесуар має такий же стильний вигляд, як панама чи бейсболка. Завдяки шапці офісні образи будуть мати красивий та легкий вигляд з нотками драйву.



Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue

Теплі шкарпетки

Для тих, хто хоче носити лофери якомога довше – радимо придбати теплі шкарпетки. Правильна стилізація з жакетами, костюмами чи шкіряною курткою, допоможе створити чимало модних образів.



Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue

Щоб мати стильний образ в цих речах, дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі про найкращі поєднання кольорів в одязі. За порадами фахівця, найкраще між собою поєднується лаймовий та шоколадний, винний та червоний, рожевий та коричневий, гірчичний і сірий, а також хакі та молочний.

Що ще купити цієї осені?