Який теплий одяг носити цієї осені: він потрібен всім жінкам
- Рекомендовано носити теплий светр, угги на платформі, об'ємний шарф, в'язану біні та теплі шкарпетки для осіннього гардероба.
- Ці елементи допоможуть створити стильні образи в прохолодну осінню погоду, коли зимовий одяг ще не актуальний.
Осінь вже є досить відчутною, бо прохолодні вітряні дні не дають змоги носити балетки чи легкі жакети. Щоб тепло одягнутися восени, радимо звернути увагу на кілька універсальних елементів гардероба, які повинні бути в кожної жінки.
Обрані речі допоможуть почувати себе стильно й комфортно в перехідний період, коли зимові речі одягати ще не час, а літні – занадто легкі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Який одяг купити восени?
Теплий светр
Ця базова річ здатна допомогти нам створити десятки образів. Потрібно лише накинути її поверх сорочки. Красиво виглядають моделі в цукерково-рожевому, небесно-блакитному чи світло-зеленому відтінку. Светр на плечах – це швидше, як додатковий аксесуар, а теплий светр можна одягати під штани та джинси.
Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue
Угги на платформі
Цієї осені нам не обійтися без теплого й зручного взуття, які всім нам відомі. Угги призначені для зими, втім їх без проблем можна носити навіть в осінню пору з цікавими светрами, джинсами та дублянками.
Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue
Об’ємний шарф
Замість светра на плечах можна носити великий шарф з торочками. Завдяки ньому можна створити чимало повсякденних образів. Стилісти радять носити цей аксесуар з кросівками, вільними штанами та об’ємним світшотом.
Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue
В’язана біні
Шапка біні – найкраща річ для прохолодного сезону. Цей верхній аксесуар має такий же стильний вигляд, як панама чи бейсболка. Завдяки шапці офісні образи будуть мати красивий та легкий вигляд з нотками драйву.
Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue
Теплі шкарпетки
Для тих, хто хоче носити лофери якомога довше – радимо придбати теплі шкарпетки. Правильна стилізація з жакетами, костюмами чи шкіряною курткою, допоможе створити чимало модних образів.
Стильне вбрання на осінь 2025 / Фото Vogue
Щоб мати стильний образ в цих речах, дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі про найкращі поєднання кольорів в одязі. За порадами фахівця, найкраще між собою поєднується лаймовий та шоколадний, винний та червоний, рожевий та коричневий, гірчичний і сірий, а також хакі та молочний.
Що ще купити цієї осені?
Гумові чоботи Hunter стали популярним трендом цієї осені завдяки інфлюенсерам та їхнім стильним образам.
Придбати оригінальні гумові чоботи можна в онлайн-мультибрендових магазинах та мережі магазинів HalfPrice.
Часті питання
Які речі рекомендують носити в перехідний осінній період?
Для перехідного осіннього періоду рекомендують обрати теплий светр, угги на платформі, об’ємний шарф, в’язану біні та теплі шкарпетки — це допоможе почувати себе стильно й комфортно.
Чому об’ємний шарф є популярним вибором цієї осені?
Об’ємний шарф з торочками дозволяє створити чимало повсякденних образів — стилісти радять носити його з кросівками, вільними штанами та об’ємним світшотом.
Яке взуття рекомендують носити восени замість зимових угг?
Цієї осені рекомендують носити угги на платформі — вони теплі й зручні, їх можна поєднувати зі светрами, джинсами та дублянками.