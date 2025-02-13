3 найгірших подарунки на День Валентина, які точно не сподобаються вашому хлопцю

Чоловіки так само люблять подарунки, як і жінки, тому важливо подбати про те, щоб сюрприз на День Валентина приніс їм гарний настрій та позитив. Однак слід проявити обережність, щоб не подарувати подарунок, який викличе в чоловіка негативні реакції.

Інколи дівчата ненавмисно дарують такі подарунки, які для хлопця є не зовсім приємними, пише 24 Канал. Покупки в поспіху можуть дещо спантеличити, тому розповідаємо про речі, які краще оминати в День закоханих.

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Набір білизни та шкарпеток

Хлопець навряд чи оцінить такий подарунок на 14 лютого. Дарувати білизну та шкарпетки можна, але краще зробіть це в будь-який інший день й просто так, без нагоди. На День Валентина краще проявити креативність та подарувати річ, яка сподобається партнеру. Це може бути навіть якийсь теплий светр чи світшот, який доповнить його образ та зігріє в холодний місяць.



Відмовтеся від невдалих подарунків на День Валентина / Фото Pexels

Шампунь та гель для душу

Такий подарунок лише покаже, що дівчина не зацікавлена в ньому й не проявляє жодного бажання вразити хлопця. Шампунь та гель для душу – це побутові засоби, які кожен купляє собі самостійно, тому цю ідею облиште й краще купіть парфуми.

Краватка

Купляти подарунок заради подарунка – не варто. Якщо ваш хлопець рідко носить костюми й майже ніколи не довершує сорочку краваткою, то така річ не принесе йому задоволення, оскільки постійно буде стояти в шафі. Серед аксесуарів краще зробити ставку на пояс, яким ваш хлопець буде користуватися завжди.

Щодо невдалих подарунків для дівчини, то сковорідки, міксери та інші побутові предмети не є романтичними подарунками на День Валентина. Косметику слід дарувати тільки тоді, коли точно знаєте, якими продуктами користується людина.