З чим носити чорні штани: топові ідеї від наймодніших дівчат
- Чорні штани можна поєднувати зі шкіряною курткою для стильного вигляду, додаючи яскраві елементи, щоб уникнути монотонності.
- Модні пальта приглушених тонів, короткі шуби зі штучного хутра та светри поло добре комбінуються з чорними штанами, створюючи різноманітні стильні образи.
В осінню пору року чорні штани ми носимо все частіше в наших образах. Вони є гарною альтернативою джинсам, коли потрібно зібратися з дому за 5 хвилин й при цьому гарно виглядати.
З чорними штанами можна створити безліч красивих комбінацій, тож ми розповімо про найпопулярніші з них, які вартують вашої уваги, пише 24 Канал з посиланням на In Style.
З чим носити чорні штани восени?
Зі шкіряною курткою
Чорні штани гарно стилізуються зі шкіряною курткою. Щоб уникнути монотонності в образі, можете додати якийсь яскравий светр чи лонгслів.
З пальтом
Цього сезону модними є пальта приглушених тонів – коричневий чи хакі. Вони гарно стилізуються з чорними штанами, туфлями та блузами світлих тонів.
З короткою шубою
Шуби зі штучного хутра мають дуже красивий вигляд, тож замість джинсів, поєднуйте верхній одяг інколи з чорними штанами. Можна стилізувати шубу з чоботами на високих підбрах або ж навіть одягнути базові кросівки.
Зі смугастим светром поло
Светр з коміром поло цього сезону вважається найпопулярнішим. Носіть його з чорними штанами або водолазкою для створення базового образу.
А для тих, хто хоче додати джинси до свого гардероба, радимо зосередитися на трьох найкращих моделях: прямого крою, розкльошених та широких, пише Vogue. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.
Якого кольору модні джинси восени?
Останнім часом популярності набирають коричневі джинси. Їх носять багато модниць, поєднуючи з коричневою курткою, чоботами та сумкою із замші.
Коричневі джинси добре поєднуються з різними стилями одягу та взуттям, тож можливостей для стилізації є безліч.
