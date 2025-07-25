Що одягнути в офіс у сильну спеку: 6 найкращих образів

Ранкові збори в офіс можуть стати ще тим випробовуванням. У спекотні дні важко обрати щось середнє між тим, щоб не було спекотно надворі й не холодно в приміщенні з кондиціонером. Стилісти ж відібрали кілька аутфітів, які вам точно сподобаються.

Навіть офісний гардероб може бути укомплектований так, що в ньому можна відчути себе ефектно, елегантно та комфортно, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що одягнути в офіс влітку?

У спекотну пору року важливо забезпечити себе вбранням з легких тканин. Це повинні бути розслаблені костюми з льону, мініспідниці чи силуетні сукні. Втім, з офісними образами виникають деякі питання, тому для того, щоб довго не думати над тим, що саме одягнути, пропонуємо переглянути вже готові рішення, які лише доведеться повторити.

Пастельні штани палаццо

Їх можна поєднувати з легким поло, сорочкою, шовковою блузою та босоніжками на низьких підборах, а для зручних прогулянок обирати кросівки.



Легкі образи в офіс / Фото Cosmopolitan

Трикотажна мінісукня

Неймовірно красиво буде виглядати така сукня з акцентною сумкою чи взуттям на підборах.



Красиві образи в офіс / Фото Cosmopolitan

Костюм-двійка

На літо обирайте костюм, що складається з шортів-бермудів та жилета. Носіть костюм з витонченими прикрасами й трендовими в’єтнамками на підборах.



Модні образи в офіс / Фото Cosmopolitan

Спідниця А-силуету

Щоб створити дорогий образ, рекомендуємо поєднати спідницю з топом одного кольору. Монохромний аутфіт завжди виглядав вишукано та ефектно.



Красиві образи в офіс / Фото Cosmopolitan

Білі лляні штани на літо

Красиво виглядатиме образ у поєднанні з сорочкою маслянистого відтінку та відкритим взуттям.



Стильні образи в офіс / Фото Cosmopolitan

Костюм з сатину

Розслаблений та легкий костюм із сатину рекомендуємо поєднати зі зручним взуттям, а задля комфорту – зачесати волосся в пучок.



Красиві образи в офіс / Фото Cosmopolitan

До слова, Андре Тан рекомендує відмовитися від неону, масивних кросівок і джинсів скінні, оскільки вони вже не в тренді.