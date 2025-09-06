Осінь є гарною порою для формування стильних образів, тож для того, щоб завжди гарно виглядати, треба обирати ті речі, які не втратять актуальність. Тренди часто змінюються, а класичні речі завжди залишаються в моді.

Можна носити свій улюблений одяг, при цьому залишаючись стильною, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вам лише потрібно знати один секрет, який допоможе зібрати в шафі найпотрібніше вбрання.

Що купити з одягу восени?

Матеріали

Осінній гардероб тримається на трьох китах – шкірі, замші та трикотажі. Ці матеріали ніколи не виходять з моди, тому варто обов’язково придбати речі з цих тканин. Щоб одяг довше прослужив, потрібно обирати практичні та універсальні моделі, доповнюючи різними аксесуарами.

Кольори

Основна гамма кольорів на осінь залишається незмінною. До неї входить коричневий, бургунді та сірий. Перші два кольори гарно виглядають на всьому – від взуття до головних уборів, а от сірий має красивий вигляд на трикотажних виробах. Кожного сезону з’являються нові відтінки, тож завдяки ним можна легко освіжити базу.

Принти

Якщо навесні ми всі активно починаємо носити квітковий принт, то вже восени робимо ставку на клітинку. З приходом осені популярним стає принт тартан та принц Уельський. А от з гусячою лапкою, віші та королівською клітинкою треба бути обережними, бо мода на них мінлива.

Як стильно одягнутися восени?