Вельветові штани – найкраща альтернатива джинсам на осінь: з чим їх носити
- Вельветові штани знову популярні восени через їх теплоізоляційні властивості та універсальність у поєднанні з іншими елементами одягу.
- Ці штани представлені у колекціях багатьох брендів, а серед популярних кольорів виділяються карамельний, темно-синій, оливковий та коричневий.
З настанням осіннього сезону вельвет повертається в моду. Такі штани є універсальними та практичними, тож якщо вам хочеться освіжити образ й не змерзнути – додайте до гардероба вельветові штани.
Вельветові штани знову опинилися в центрі модної уваги, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Такі штани є теплими та м’якими, тож все частіше їх обирають модниці для своїх образів.
Читайте також Андре Тан назвав головні убори осені: вони довершать будь-який образ
З чим носити вельветові штани?
Штани з вельвету дуже активно носили у 80-х та 90-х роках. А тепер вони переживають справжнє відродження й мають елегантний вигляд. Вельветові штани вдало поєднуються з м’яким трикотажем, масивними чоботами та черевиками.
У теплу погоду вельветові штани можна носити зі шкіряною курткою чи пальтом. Доволі розкішно та сучасно виглядає поєднання жакета зі штанами так, щоб все виглядало як костюм.
Перевагою вельветових штанів є комфорт. Оксамитова тканина добре тримає тепло й приємна до тіла, тож у штанах вам буде затишно навіть в найпрохолодніші дні.
Цієї осені вельветові штани представили у колекціях багатьох брендів – від преміальних марок до магазинів мас-маркету. У тренді – вільні фасони з прямими та розкльошеними штанинами. Серед кольорів домінують глибокі природні відтінки – це карамельний, темно-синій, оливковий та коричневий.
Тож для тих, хто шукає стильну альтернативу джинсам, радимо звернути увагу на вельветові штани, які додають образам фактурності й легко впишуться в будь-який образ.
А для тих, хто хоче додати джинси до свого гардероба, радимо зосередитися на трьох найкращих моделях: прямого крою, розкльошених та широких, пише Vogue. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.
Якого кольору модні джинси восени?
Останнім часом популярності набирають коричневі джинси. Їх носять багато модниць, поєднуючи з коричневою курткою, чоботами та сумкою із замші.
Коричневі джинси добре поєднуються з різними стилями одягу та взуттям, тож можливостей для стилізації є безліч.
Часті питання
Чому вельветові штани знову стають популярними?
Вельветові штани знову опинилися в центрі модної уваги завдяки своїй теплоті та м'якості — вони стали популярним вибором серед модниць для створення стильних образів.
Як найкраще носити вельветові штани?
Вельветові штани можна поєднувати з м'яким трикотажем, масивними чоботами та черевиками. У теплу погоду вони пасують до шкіряної куртки чи пальта, а також їх можна носити зі жакетом, щоб створити вигляд костюма.
Які кольори та фасони вельветових штанів зараз у тренді?
Цієї осені вельветові штани популярні у вільних фасонах з прямими та розкльошеними штанинами. Серед модних кольорів виділяються глибокі природні відтінки, такі як карамельний, темно-синій, оливковий та коричневий.