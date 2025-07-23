Літній капсульний гардероб для жінки після 40 років: без цих речей не обійтися

Гардероб для жінок після 40 років не сильно відрізняється від речей, яка носить сучасна молодь. Однак всім необхідна певний підібраний набір одягу, який можна носити постійно влітку й створювати з одним і тим же вбранням багато стильних образів.

Капсульний гардероб дозволяє економити гроші й не витрачати надто багато на речі, які не завжди потрібні, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Список одягу на літо повинно бути позачасовим, комфортним та правильної посадки.

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Який одяг обрати на літо 40-річним жінкам?

Сорочка вільного крою

Біла або блакитна сорочка вільного крою залишається в моді багато років. Як альтернативу можна хіба обрати літню сорочку в смужки, яка належить до піжамного стилю. Такі сорочки можна накидати на майку, боді та носити з джинсами чи штанами.

Чорна сукня

Влітку всі роблять ставку на світлі сукні, втім для чорної теж має знайтися місце. Потрібно лише придбати плаття з натурального матеріалу, яке допоможе шкірі дихати. Стилізувати сукню можна з балетками, босоніжками чи туфлями на підборах.

Жакет

Навіть влітку настають прохолодні дні, тому варто додати в гардероб затишний жакет. Це може бути маскулінний блейзер чи з обтислою талією. Стилізувати річ можна з сукнями чи штанами.

Біла та чорна майка

Базові майки підійдуть на всі випадки життя. З ними можна створити цікаві монохромні образи чи поєднати з різноманітним низом та взуттям.

Суцільний купальник

З точки зору функціональності, суцільні купальники ідеально пасують жінкам після 40 років. Можна обирати виріб чорного кольору, який візуально здатен зробити фігуру тоншою.

Прямі джинси

Стилісти рекомендують жінкам обирати прямі джинси на високій посадці, в яких буде зручно перебувати увесь день.

Усі образи варто доповнювати прикрасами. Підійдуть мінімалістичні сережки, красивий ланцюжок з кулоном, браслет чи годинник.