Капсульный гардероб позволяет экономить деньги и не тратить слишком много на вещи, которые не всегда нужны, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Список одежды на лето должно быть вневременным, комфортным и правильной посадки.

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Какую одежду выбрать на лето 40-летним женщинам?

Рубашка свободного кроя

Белая или голубая рубашка свободного кроя остается в моде много лет. В качестве альтернативы можно разве выбрать летнюю рубашку в полоски, которая относится к пижамному стилю. Такие рубашки можно накидывать на майку, боди и носить с джинсами или брюками.

Черное платье

Летом все делают ставку на светлые платья, впрочем для черного тоже должно найтись место. Нужно только приобрести платье из натурального материала, которое поможет коже дышать. Стилизовать платье можно с балетками, босоножками или туфлями на каблуках.

Жакет

Даже летом наступают прохладные дни, поэтому стоит добавить в гардероб уютный жакет. Это может быть маскулинный блейзер или с облегающей талией. Стилизовать вещь можно с платьями или брюками.

Белая и черная майка

Базовые майки подойдут на все случаи жизни. С ними можно создать интересные монохромные образы или совместить с разнообразным низом и обувью.

Сплошной купальник

С точки зрения функциональности, сплошные купальники идеально подходят женщинам после 40 лет. Можно выбирать изделие черного цвета, который визуально способен сделать фигуру тоньше.

Прямые джинсы

Стилисты рекомендуют женщинам выбирать прямые джинсы на высокой посадке, в которых будет удобно находиться весь день.

Все образы стоит дополнять украшениями. Подойдут минималистичные серьги, красивая цепочка с кулоном, браслет или часы.