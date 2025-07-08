Образи для жінок після 55 років: чудові речі, які омолоджують на очах

Жінки після 55 років намагаються гарно виглядати. У цьому їм допомагає правильно підібрана стрижка та вбрання. Часом ідей для стилізацій обмаль, тому радимо придивитися до образів американської акторки Келлі Разерфорд.

Актриса відома нам за роллю Лілі ван дер Вудсен з серіалу "Пліткарка", пише 24 Канал. Келлі Разерфорд вже стала улюбленицею багатьох українців, оскільки часто приміряє речі від наших дизайнерів. У гардеробі знаменитості є вбрання від багатьох українських брендів.

Читайте також Модні речі, які можна носити до кінця літа: зверніть на них увагу

Як одягнутися після 55 років

Зірка має витончений стиль, тому до кожного образу підходить з особливою ретельністю. Її речі елегантні, зі стриманим шармом, тож можуть стати ідеальним взірцем для багатьох жінок після 55 років, які шукають цікаві та вишукані стилізації.

Акторка любить мінімалізм та класичні вбрання, які є позачасовими. У цих речах є одна особливість – вони завжди виглядають дорого та допомагають створити стильний вигляд без зайвих зусиль.

Щоб повторити образи за Келлі, варто додати до свого гардероба прості силуети в стриманих кольорах. Ідеальною буде палітра нейтральних відтінків – білий, кремовий, сірий, бежевий, чорний. Для того, щоб відтворити схожий образ, потрібно лише підібрати відповідне вбрання, аксесуарну групу (окуляри, сумку, пояс) та взуття.

Сорочка + спідниця

Блуза + штани

Розслаблена сукня на ґудзиках + замшеве взуття

Сукня у клітинку + солом’яна сумка

В'язаний топ + спідниця

До слова, все частіше дівчата та жінки активно інтегрують етномотиви в повсякденний одяг, поєднуючи модерн та культурну спадщину. Як повторити образ в національному стилі – дивіться в нашому матеріалі.