Осінь у Лондоні: як одягаються британки у вересні – 5 стильних образів
- Британські модниці восени віддають перевагу багатошаровим образам, що поєднують класичні елементи одягу, такі як замшева куртка, шовкова спідниця, і тренч.
- Тренди включають комбінування джемперів з різними видами джинсів та лоферами, а також застосування верхнього одягу на кшталт шкіряних курток і пуховиків для різних погодних умов.
Британки мають особливий стиль, бо більшість їхніх образів – багатошарові. Мешканки Туманного Альбіону підбирають вбрання так, щоб вони однаково пасували до сонячної чи дощової погоди.
Цієї осені є чимало красивих трендів, втім модниці з Англії віддають перевагу позачасовим формулам одягу, які виглядають навіть у повсякденні елегантно, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Як одягаються британки восени?
Традиційні речі, які добре вписуються в будь-який гардероб та підходять для різних випадків – це найкраще, що може бути, бо таке вбрання здатне «працювати» багато років поспіль. Класичне вбрання створює основу образів, які завжди є актуальними.
У добірці зібрано кілька красивих образів, які залюбки приміряють на собі британські дівчата.
Замшева куртка та шовкова спідниця
Для особливого виходу можна навіть восени одягнути шовкову спідницю й доповнити її замшевою курткою. Красиво образ буде виглядати з чоботами.
Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear
Бомбер та джинси
Створіть образ на прикладі модниці, що складається з вкороченої куртки, джинсів та вишуканих чобіт на підборах.
Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear
Джемпер, штани та лофери
Часом найпростіше вбрання має найкращий вигляд. Коричневий та маслянистий вдало поєднуються між собою, тому одягайте темний светр й світлі штани, довершуючи все базовими лоферами.
Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear
Тренч та чорні джинси
Особливе місце в осінньому гардеробі посідає тренч. Модниця з Великої Британії замінила класичний верблюжий колір на сірий, доповнила чорними джинсами, білою футболкою та лоферами.
Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear
Джемпер та світлі джинси з кросівками
Така куртка була дуже популярною останні кілька сезонів, тож Еймі Сонг приміряла такий верхній одяг, доповнивши світлими джинсами та замшевими кросівками.
Стильні образи на осінь / Фото Who What Wear
Який верхній одяг купити восени?
- Андре Тан радить на осінь шкіряну куртку, тренч шоколадного відтінку, пальто оверсайз, дублянку та пуховик з поясом.
- Кожен з цих елементів верхнього одягу підійде для різних погодних умов в осінній період.
