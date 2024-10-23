Зелена змія – символ 2025 року: що одягнути на Новий рік, щоб задобрити її

За китайським календарем, 2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев’яної змії. Щоб задобрити тотемну тварину, в новорічну ніч треба підібрати вбрання, яке їй найбільше подобається. Завдяки цьому, ви зможете отримати успіх, визнання й підтримку від покровительки року.

Китайська символіка зазначає, що змія асоціюється з мудрістю, гнучкістю й таємничістю, а дерево – з процвітанням, зростанням та розвитком, пише Lady 24.

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До найпопулярнішої колірної гами входить зелений, коричневий, помаранчевий, жовтий та золотистий колір. Популярності не втрачатимуть сріблясті відтінки й речі з додаванням блискіток та камінців.

Що одягнути в рік Зеленої Змії

Щоб задобрити господарку року – обирайте для себе сукні чи костюми в зеленому кольорі. Можуть також переважати й відтінки зеленого, які уособлюють природу та зростання. На Новий рік можна одягати плаття яскраво-зеленого кольору, насиченого смарагдового, ніжного м’ятного чи ефектного оливкового відтінку.

Зелене плаття – хіт Нового року

Обирайте на Новий рік зелену сукню

Дерев’яна Змія буде прихильною до вас, якщо на Новий рік ви одягнете коричневу сукню. Матеріал плаття може бути різноманітний: трикотажний, шкіряний, сатиновий тощо. У зимову пору робіть ставку на довжину міді та довгий рукав, та якщо святкуєте початок року в ресторані, тоді можете обирати відкритіші варіанти.

Коричнева трикотажна сукня – хіт зими

Коричневе плаття на Новий рік

Вишукане плаття в новорічну ніч

На листі дерева окрім зелених, в осінню пору є ще й жовті чи помаранчеві листя, тому варто придивитися ще й до такого вбрання.

Лимонний костюм на Розі Гантінгтон-Вайтлі

І не забувайте придивлятися до золотистих чи сріблястих суконь, щоб привернути у 2025 році у своє життя багатство, процвітання та успіх.

Жакет металік на Новий рік

Золотисте плаття в новорічну ніч

Якщо маєте намір здійснити в Новому році безліч мрій та реалізувати свій потенціал на повну – придбайте для себе прикраси у формі змії. Це можуть бути сережки, кулон чи перстень. Окрім того, новорічний образ треба обов’язково довершити прикрасами в золоті чи сріблі.