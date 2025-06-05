Який одяг носити в офіс у спеку: 5 найкращих варіантів

Офісний гардероб у більшості випадків немає дрескоду, тому можна носити залюбки своє улюблене вбрання. Щоб вранці перед шафою довго не роздумувати над тим, що саме треба одягнути, рекомендуємо переглянути вже готові образи.

Після холодного травня, початок літа тішить нас теплом, втім температурний стовпчик доволі стрімко підіймається, тому на спекотні дні треба вибирати легке та комфортне вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що одягнути в офіс

Кілька готових аутфітів допоможуть без вагань підібрати виходи в офіс та підійдуть для багатьох дівчат, оскільки кістяк цих образів складається з базових речей.

Пастельні штани палаццо – їх можна носити з футболкою поло, майками, футболками та сорочками. Якщо вранці буде холодно, то можна одягнути світлий жакет.

Костюм-двійка – таке вбрання ідеально підійде для офісу. Одягайте трендову жилетку й шорти, та довершуйте образ красивими босоніжками, балетками чи сандалями.

Спідниця А-силуету – для того, щоб мати красивий та гармонійний вигляд, рекомендовано носити цю річ з топом в тон, щоб створити ефектний монохромний аутфіт.

Білі лляні штани – у сильну спеку штани з льону стають рятівними. Поєднуйте їх з сорочками в пастельних відтінках та зручним взуттям.

Костюм з сатину – таке вбрання має стильний вигляд й чудово підійде після роботи для прогулянки з друзями. Носіть із розслабленим взуттям та цікавими зачісками.

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