Ідеї стильних образів з піджаком: зберігайте та завжди залишайтесь стильними

Піджак давно вийшов за межі офісного дрес-коду та став універсальним елементом жіночого гардероба. Його можна носити як у повсякденному житті, так і на важливі події.

Комбінувати піджак можна, фактично, з будь-чим. Головне це звертати увагу на деталі, пише 24 Канал.

Читайте також Встигніть зробити: ідеї манікюру на Великдень, які варто спробувати

Що одягнути під піджак

Сорочку або блузу



З чим можна комбінувати піджак / Фото Pinterest

Це безпрограшна комбінація, особливо для офісного стилю чи ділових зустрічей. Вибирай моделі з легкої тканини, наприклад, шовку, бавовни або віскози.

Базовий топ або футболку



З чим можна носити об'ємний піджак / Фото Pinterest

Ідеально підходить для повсякденного або стилю "Smart Casual". Вибирайте однотонні варіанти без надписів або з лаконічними принтами.

Гольф



Варіанти образів в офіс / Фото Pinterest

Чудовий варіант для прохолодної погоди. Гольф візуально подовжує шию й створює витончений силует.

Сукню



Що одягнути на побачення / Фото Pinterest

Найкраще під піджак вдягати варіанти з тонких тканин: шовк, атлас, віскоза. Якщо казати про силует, то варто звернути увагу на сукню-комбінацію чи футляр.

Бралет або корсет



Що одягнути на зустріч з подругами / Фото Pinterest

Тренд останніх сезонів – поєднання чоловічого об'ємного піджака та жіночного корсета або бралету. Цей варіант виглядає дуже стильно та звабливо.

Лайфхак! Аби підкреслити талію, надіньте на піджак тонкий ремінець.