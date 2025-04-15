Ідеї стильних образів з піджаком: зберігайте та завжди залишайтесь стильними
- Піджак є універсальним елементом жіночого гардероба, який можна комбінувати з різними речами.
- Трендом останніх сезонів є поєднання чоловічого об'ємного піджака з жіночними елементами, такими як корсет або бралет.
Піджак давно вийшов за межі офісного дрес-коду та став універсальним елементом жіночого гардероба. Його можна носити як у повсякденному житті, так і на важливі події.
Комбінувати піджак можна, фактично, з будь-чим. Головне це звертати увагу на деталі, пише 24 Канал.
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Що одягнути під піджак
- Сорочку або блузу
З чим можна комбінувати піджак / Фото Pinterest
Це безпрограшна комбінація, особливо для офісного стилю чи ділових зустрічей. Вибирай моделі з легкої тканини, наприклад, шовку, бавовни або віскози.
- Базовий топ або футболку
З чим можна носити об'ємний піджак / Фото Pinterest
Ідеально підходить для повсякденного або стилю "Smart Casual". Вибирайте однотонні варіанти без надписів або з лаконічними принтами.
- Гольф
Варіанти образів в офіс / Фото Pinterest
Чудовий варіант для прохолодної погоди. Гольф візуально подовжує шию й створює витончений силует.
- Сукню
Що одягнути на побачення / Фото Pinterest
Найкраще під піджак вдягати варіанти з тонких тканин: шовк, атлас, віскоза. Якщо казати про силует, то варто звернути увагу на сукню-комбінацію чи футляр.
- Бралет або корсет
Що одягнути на зустріч з подругами / Фото Pinterest
Тренд останніх сезонів – поєднання чоловічого об'ємного піджака та жіночного корсета або бралету. Цей варіант виглядає дуже стильно та звабливо.
Лайфхак! Аби підкреслити талію, надіньте на піджак тонкий ремінець.