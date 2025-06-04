Стилісти віднайшли кілька стильних моделей, які допоможуть розлучитися з джинсами хоча б на один день, задля того, щоб створити нові образи, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Джинси певною мірою перетворилися на уніформу, тому радимо залюбки придивитися до іншого низу, який є модним та стильним цього року.

Штани палаццо

Ці штани є ідеальною альтернативою деніму. Сучасні стилістичні прийоми дозволять вам носити їх елегантно з кросівками чи босоніжками на підборах. У мережі можна знайти чимало прикладів модних дівчат, які вчать, з чим саме носити штани палаццо.

Подовжена спідниця

Ця красива річ зробить ваш образ ніжним та романтичним. Носити спідницю можна з балетками чи слінгбеками. Для монохромного образу підбирайте верх однакового кольору, або додавайте родзинки завдяки яскравій майці чи футболці.

Шовкові штани

Зручною альтернативою джинсам є шовкові штани. Їх можна приміряти в діловому та простому стилі для будь-якої нагоди. У повсякденних образах обирайте футболку й кросівки, а для вечірніх виходів поєднуйте із взуттям на підборах й топом чи корсетом.

Капрі

Вкорочені штани, які називають капрі – знову у моді. Додайте зверху чорну футболку, взуття на підборах, сонцезахисні окуляри й сумку, щоб виглядати бездоганно.

Спідниця міні

Красива коротка спідниця може бути з костюмної тканини, плісирована чи навіть з деніму. Носити її можна з будь-яким вбранням, оскільки ця річ добре стилізується з літнім гардеробом.

До речі, цього літа в моді чимало цікавих спідниць. Які моделі будуть найпопулярнішими цього сезону – розповіли у нашому матеріалі.