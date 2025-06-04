Стилисты нашли несколько стильных моделей, которые помогут расстаться с джинсами хотя бы на один день, для того, чтобы создать новые образы, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Джинсы в определенной степени превратились в униформу, поэтому советуем охотно присмотреться к другому низу, который является модным и стильным в этом году.

Брюки палаццо

Эти брюки являются идеальной альтернативой денима. Современные стилистические приемы позволят вам носить их элегантно с кроссовками или босоножками на каблуках. В сети можно найти немало примеров модных девушек, которые учат, с чем именно носить брюки палаццо.

Удлиненная юбка

Эта красивая вещь сделает ваш образ нежным и романтичным. Носить юбку можно с балетками или слингбэками. Для монохромного образа подбирайте верх одинакового цвета, или добавляйте изюминки благодаря яркой майке или футболке.

Шелковые брюки

Удобной альтернативой джинсам являются шелковые брюки. Их можно примерить в деловом и простом стиле для любого случая. В повседневных образах выбирайте футболку и кроссовки, а для вечерних выходов сочетайте с обувью на каблуках и топом или корсетом.

Капри

Укороченные брюки, которые называют капри – снова в моде. Добавьте сверху черную футболку, обувь на каблуках, солнцезащитные очки и сумку, чтобы выглядеть безупречно.

Юбка мини

Красивая короткая юбка может быть из костюмной ткани, плиссированная или даже из денима. Носить ее можно с любым нарядом, поскольку эта вещь хорошо стилизуется с летним гардеробом.

Кстати, этим летом в моде немало интересных юбок. Какие модели будут самыми популярными в этом сезоне – рассказали в нашем материале.