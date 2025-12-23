Ця помилка може зіпсувати свято: що не варто дарувати чоловікам на Новий рік
- Чоловікам не радять дарувати речі для самовдосконалення, адже це схоже на натяк, ніби з людиною "щось не так".
- При виборі подарунка також варто уникати відверто особистих речей та тварин, якщо це не було заздалегідь узгоджено.
Наближаються зимові свята, а разом із ними одвічне питання: що подарувати чоловікові на Новий рік, аби це було доречно й справді приємно. Вибір непростий, адже крім смаку й бюджету є етикет.
Одна невдала деталь – і презент можуть сприйняти двозначно. У блозі Martha Stewart підготували кілька порад, які допоможуть вам не схибити, передає 24 Канал.
Дивіться також Як зібрати новорічний образ без зайвих витрат: стилістка поділилася порадами
Що не варто дарувати чоловікові?
- Речі для самовдосконалення
Якщо чоловік сам про це не просив, "подарунки з натяком" можуть ненароком образити. До прикладу, книга про контроль гніву, набори для відбілювання зубів чи будь-що подібне виглядають як пропозиція терміново себе "підправити".
Навіть з добрими намірами це може сприйнятися як припущення, що з людиною "щось не так", тож краще залишити такі покупки на особистий вибір.
Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels
А от більш нейтральні варіанти працюють безвідмовно, як-от масажер для ніг чи сертифікат у СПА. Це спосіб сказати: "Мені важливо, щоб тобі було добре".
- Відверто особисті речі
Також не варто дарувати відверто особисті подарунки, які стосуються теми здоров'я, стосунків чи життєвих обставин. Є ризик, що ваші наміри вважатимуть не турботою, а втручанням.
До цієї категорії потрапляють речі з "приватним підтекстом" – предмети інтимної гігієни, фінансові послуги, медичні обстеження, ДНК-тести, білизна тощо.
Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels
Безпечніше обирати універсальні знаки уваги: ароматну свічку, затишний плед, доставку улюбленої їжі тощо.
- "Живі" подарунки
Рослина ще може бути доречним варіантом, але будь-яка тваринка, як-от пес, кіт, кролик чи навіть рибка, не має ставати сюрпризом "під ялинку". Виняток лише один – попередня домовленість.
Проблема в тому, що домашній улюбленець – це роки щоденних обов'язків, витрат і відповідальності. Такий подарунок може стати тягарем і для людини, і для самої тварини.
Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels
Що ще варто знати про новорічні подарунки?
Нагадаємо, символ 2026 року – Вогняний Кінь, що означає свободу, рух і незалежність. За повір'ями, варто уникати святкових подарунків, що суперечать цим цінностям. Наприклад, пояси й шарфи, або ж годинники, що у східній традиції символізують завершення або навіть "зворотний відлік".
Натомість можна обрати практичні або затишні речі, як-от парфуми, набір посуду для чайної церемонії, вініловий програвач, зручну валізу або теплий халат.
Часті питання
Чому не варто дарувати чоловікові речі для самовдосконалення?
Речі для самовдосконалення можуть ненароком образити, адже вони виглядають як натяк на те, що з людиною "щось не так". Такі подарунки краще залишити на особистий вибір.
Які подарунки вважаються відверто особистими?
Відверто особисті подарунки, що стосуються здоров'я, стосунків або життєвих обставин, можуть сприйняти як втручання, а не турботу. До них належать предмети інтимної гігієни, фінансові послуги та медичні обстеження.
Чому домашні улюбленці не є хорошою ідеєю подарунка?
"Живі" подарунки, як-от домашні улюбленці, можуть стати тягарем через довготривалі обов'язки і витрати. Винятком є лише ситуація з попередньою домовленістю, інакше це буде неприємним сюрпризом.