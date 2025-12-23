Ця помилка може зіпсувати свято: що не варто дарувати чоловікам на Новий рік

Наближаються зимові свята, а разом із ними одвічне питання: що подарувати чоловікові на Новий рік, аби це було доречно й справді приємно. Вибір непростий, адже крім смаку й бюджету є етикет.

Одна невдала деталь – і презент можуть сприйняти двозначно. У блозі Martha Stewart підготували кілька порад, які допоможуть вам не схибити, передає 24 Канал.

Дивіться також Як зібрати новорічний образ без зайвих витрат: стилістка поділилася порадами

Що не варто дарувати чоловікові?

Речі для самовдосконалення

Якщо чоловік сам про це не просив, "подарунки з натяком" можуть ненароком образити. До прикладу, книга про контроль гніву, набори для відбілювання зубів чи будь-що подібне виглядають як пропозиція терміново себе "підправити".

Навіть з добрими намірами це може сприйнятися як припущення, що з людиною "щось не так", тож краще залишити такі покупки на особистий вибір.



Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels

А от більш нейтральні варіанти працюють безвідмовно, як-от масажер для ніг чи сертифікат у СПА. Це спосіб сказати: "Мені важливо, щоб тобі було добре".

Відверто особисті речі

Також не варто дарувати відверто особисті подарунки, які стосуються теми здоров'я, стосунків чи життєвих обставин. Є ризик, що ваші наміри вважатимуть не турботою, а втручанням.

До цієї категорії потрапляють речі з "приватним підтекстом" – предмети інтимної гігієни, фінансові послуги, медичні обстеження, ДНК-тести, білизна тощо.



Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels

Безпечніше обирати універсальні знаки уваги: ароматну свічку, затишний плед, доставку улюбленої їжі тощо.

"Живі" подарунки

Рослина ще може бути доречним варіантом, але будь-яка тваринка, як-от пес, кіт, кролик чи навіть рибка, не має ставати сюрпризом "під ялинку". Виняток лише один – попередня домовленість.

Проблема в тому, що домашній улюбленець – це роки щоденних обов'язків, витрат і відповідальності. Такий подарунок може стати тягарем і для людини, і для самої тварини.



Що не варто дарувати чоловікам / Фото Pexels

Що ще варто знати про новорічні подарунки?