Эта ошибка может испортить праздник: что не стоит дарить мужчинам на Новый год

Приближаются зимние праздники, а вместе с ними извечный вопрос: что подарить мужчине на Новый год, чтобы это было уместно и действительно приятно. Выбор непростой, ведь кроме вкуса и бюджета есть этикет.

Одна неудачная деталь – и презент могут воспринять двусмысленно. В блоге Martha Stewart подготовили несколько советов, которые помогут вам не ошибиться, передает 24 Канал.

Что не стоит дарить мужчине?

Вещи для самосовершенствования

Если мужчина сам об этом не просил, "подарки с намеком" могут ненароком обидеть. К примеру, книга о контроле гнева, наборы для отбеливания зубов или что-либо подобное выглядят как предложение срочно себя "подправить".

Даже с добрыми намерениями это может восприняться как предположение, что с человеком "что-то не так", поэтому лучше оставить такие покупки на личный выбор.



Что не стоит дарить мужчинам / Фото Pexels

А вот более нейтральные варианты работают безотказно, например массажер для ног или сертификат в СПА. Это способ сказать: "Мне важно, чтобы тебе было хорошо".

Откровенно личные вещи

Также не стоит дарить откровенно личные подарки, которые касаются темы здоровья, отношений или жизненных обстоятельств. Есть риск, что ваши намерения будут считать не заботой, а вмешательством.

В эту категорию попадают вещи с "частным подтекстом" – предметы интимной гигиены, финансовые услуги, медицинские обследования, ДНК-тесты, белье и тому подобное.



Что не стоит дарить мужчинам / Фото Pexels

Безопаснее выбирать универсальные знаки внимания: ароматную свечу, уютный плед, доставку любимой еды и тому подобное.

"Живые" подарки

Растение еще может быть уместным вариантом, но любое животное, например пес, кот, кролик или даже рыбка, не должно становиться сюрпризом "под елку". Исключение только одно – предварительная договоренность.

Проблема в том, что домашний любимец – это годы ежедневных обязанностей, расходов и ответственности. Такой подарок может стать обузой и для человека, и для самого животного.



Что не стоит дарить мужчинам / Фото Pexels

К слову, GQ подчеркивает, что существует ряд "неприхотливых подарков", и даже беспроигрышные варианты могут выходить за пределы так называемого стандартного набора – галстуков и запонок.

Что еще стоит знать о новогодних подарках?