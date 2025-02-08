Щоб потішити коханого подарунком, потрібно врахувати його інтереси, пише 24 Канал.
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Який подарунок обрати чоловіку на 14 лютого
- Персоналізований подарунок
Цей особливий варіант подарунка, який має підкреслити ваші почуття до партнера. До такого типу презентів можна віднести:
- гравійовані прикраси та годинник;
- фоторамку з фото;
- персоналізовану чашку.
Чи варто дарувати хлопцю техніку / Фото Pexels
- Гаджети
В сучасному світі існує велике різноманіття гаджетів. Підбирати техніку потрібно відповідно до вподобань чоловіка, йому мають сподобатись:
- навушники;
- джойстик;
- смартгодинник;
- портативна колонка.
Зверніть увагу! Якщо ви точно не знаєте який гаджет сподобається вашому чоловіку, краще не обирати самостійно і завітати у магазин техніки з ним.
- Емоції
Інколи емоції набагато цінніші ніж матеріальні речі. Ви можете подарувати своєму партнеру:
- романтичну вечерю;
- сертифікат вражень;
- майстер-клас.
Який подарунок варто обрати чоловіку на свята / Фото Pexels
Також хорошим варіантом подарунка для хлопця будуть:
- засоби для догляду за собою;
- предмети комфорту, наприклад, побутова техніка;
- речі для підтримки захоплення чи хобі партнера.