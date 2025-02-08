Щоб потішити коханого подарунком, потрібно врахувати його інтереси, пише 24 Канал.

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Який подарунок обрати чоловіку на 14 лютого

  1. Персоналізований подарунок

Цей особливий варіант подарунка, який має підкреслити ваші почуття до партнера. До такого типу презентів можна віднести:

  • гравійовані прикраси та годинник;
  • фоторамку з фото;
  • персоналізовану чашку.


Чи варто дарувати хлопцю техніку / Фото Pexels

  1. Гаджети

В сучасному світі існує велике різноманіття гаджетів. Підбирати техніку потрібно відповідно до вподобань чоловіка, йому мають сподобатись:

  • навушники;
  • джойстик;
  • смартгодинник;
  • портативна колонка.

Зверніть увагу! Якщо ви точно не знаєте який гаджет сподобається вашому чоловіку, краще не обирати самостійно і завітати у магазин техніки з ним.

  1. Емоції

Інколи емоції набагато цінніші ніж матеріальні речі. Ви можете подарувати своєму партнеру:

  • романтичну вечерю;
  • сертифікат вражень;
  • майстер-клас.


Який подарунок варто обрати чоловіку на свята / Фото Pexels

Також хорошим варіантом подарунка для хлопця будуть:

  • засоби для догляду за собою;
  • предмети комфорту, наприклад, побутова техніка;
  • речі для підтримки захоплення чи хобі партнера.