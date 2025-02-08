Щоб потішити коханого подарунком, потрібно врахувати його інтереси, пише 24 Канал.

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Який подарунок обрати чоловіку на 14 лютого

Персоналізований подарунок

Цей особливий варіант подарунка, який має підкреслити ваші почуття до партнера. До такого типу презентів можна віднести:

гравійовані прикраси та годинник;

фоторамку з фото;

персоналізовану чашку.



Чи варто дарувати хлопцю техніку / Фото Pexels

Гаджети

В сучасному світі існує велике різноманіття гаджетів. Підбирати техніку потрібно відповідно до вподобань чоловіка, йому мають сподобатись:

навушники;

джойстик;

смартгодинник;

портативна колонка.

Зверніть увагу! Якщо ви точно не знаєте який гаджет сподобається вашому чоловіку, краще не обирати самостійно і завітати у магазин техніки з ним.

Емоції

Інколи емоції набагато цінніші ніж матеріальні речі. Ви можете подарувати своєму партнеру:

романтичну вечерю;

сертифікат вражень;

майстер-клас.



Який подарунок варто обрати чоловіку на свята / Фото Pexels

Також хорошим варіантом подарунка для хлопця будуть: