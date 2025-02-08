Чтобы порадовать любимого подарком, нужно учесть его интересы, пишет 24 Канал.

Читайте также Лучшие духи для женщин всех времен: эти ароматы нравятся мужчинам

Какой подарок выбрать мужчине на 14 февраля

  1. Персонализированный подарок

Этот особый вариант подарка, который должен подчеркнуть ваши чувства к партнеру. К такому типу презентов можно отнести:

  • гравированные украшения и часы;
  • фоторамку с фото;
  • персонализированную чашку.


Стоит ли дарить парню технику / Фото Pexels

  1. Гаджеты

В современном мире существует большое разнообразие гаджетов. Подбирать технику нужно в соответствии с предпочтениями мужчины, ему должны понравиться:

  • наушники;
  • джойстик;
  • смарт-часы;
  • портативная колонка.

Обратите внимание! Если вы точно не знаете какой гаджет понравится вашему мужчине, лучше не выбирать самостоятельно и посетить магазин техники с ним.

  1. Эмоции

Иногда эмоции гораздо ценнее чем материальные вещи. Вы можете подарить своему партнеру:

  • романтический ужин;
  • сертификат впечатлений;
  • мастер-класс.


Какой подарок стоит выбрать мужчине на праздники / Фото Pexels

Также хорошим вариантом подарка для парня будут:

  • средства для ухода за собой;
  • предметы комфорта, например, бытовая техника;
  • вещи для поддержки увлечения или хобби партнера.