Чтобы порадовать любимого подарком, нужно учесть его интересы, пишет 24 Канал.
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Какой подарок выбрать мужчине на 14 февраля
- Персонализированный подарок
Этот особый вариант подарка, который должен подчеркнуть ваши чувства к партнеру. К такому типу презентов можно отнести:
- гравированные украшения и часы;
- фоторамку с фото;
- персонализированную чашку.
Стоит ли дарить парню технику / Фото Pexels
- Гаджеты
В современном мире существует большое разнообразие гаджетов. Подбирать технику нужно в соответствии с предпочтениями мужчины, ему должны понравиться:
- наушники;
- джойстик;
- смарт-часы;
- портативная колонка.
Обратите внимание! Если вы точно не знаете какой гаджет понравится вашему мужчине, лучше не выбирать самостоятельно и посетить магазин техники с ним.
- Эмоции
Иногда эмоции гораздо ценнее чем материальные вещи. Вы можете подарить своему партнеру:
- романтический ужин;
- сертификат впечатлений;
- мастер-класс.
Какой подарок стоит выбрать мужчине на праздники / Фото Pexels
Также хорошим вариантом подарка для парня будут:
- средства для ухода за собой;
- предметы комфорта, например, бытовая техника;
- вещи для поддержки увлечения или хобби партнера.