Як почати бігати у квітні: правила, які змотивують на ранкову пробіжку

Вже з початком тепла біг можна вводити у свою рутину. Чимало з нас точно дали собі обіцянку бігати ще в новорічну ніч, тому час нарешті братися за активність, яка подарує вам лише плюси.

Активний лайфстайл та спорт є справжніми ліками, тому біг корисний не лише для схуднення, але й для того, щоб потурбуватися про стан тіла й відкинути всі тривожні думки, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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Біг – це чудовий вид кардіо й ніякі тренажери не зрівняються з бігом на свіжому повітрі. Радимо поступово ввести біг у свою рутину так, щоб пробіжка була для вас у задоволення.

Вбрання для бігу

Одяг та взуття для бігу мають значення. Обирайте кросівки, які призначені для спорту, оскільки їхня форма, підошва та матеріал підібрані так, щоб вберегти вас від травм. Також звертайте увагу на одяг. Він має бути таким, щоб дати шкірі дихати.

Розминка

Не варто нехтувати цим правилом перед пробіжкою. Зробіть динамічну розтяжку, щоб розігріти м'язи та налаштувати ритм серця на активну роботу.



Робіть розминку перед тренуванням / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Користуйтеся гаджетами

Використовуйте фітнес-трекери чи смарт-годинники, щоб відслідковувати пульс, темп, спалені калорії та кроки.

Додамо! Навесні слід оновити свій раціон для забезпечення організму важливими вітамінами й мікроелементами. Що корисно їсти – читайте в нашому матеріалі.

Обирайте приємну локацію

Естетика для бігу навколо має велике значення, тому оберіть те місце, яке буде надихати вас на біг. Це можуть бути центральні вулички міста, набережна, парк, ліс чи відкритий стадіон.

Оточіть себе комфортом

Спробуйте бігати з друзями, щоб вам було веселіше. Якщо ж почнете бігати наодинці, тоді радимо увімкнути плейлист, аудіокнигу чи подкаст в навушниках, щоб поєднувати приємне з корисним.