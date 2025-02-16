Пити потрібно саме чисту воду, без додавання фарбників та цукру. Зокрема, варто не зловживати магазинними соками, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Скільки води треба пити щодня

Норма пиття відрізняється для дітей і дорослих. При розрахунку також потрібно враховувати:

  • масу людини;
  • спосіб життя (рівень фізичної активності);
  • температуру повітря;
  • клімат і так далі.


Скільки води треба пити щодня / Фото Pexels

Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла,
– зазначає МОЗ.

Наприклад, якщо людина важить 70 – 75 кілограмів, потрібно пити приблизно 2,8 – 3 літри води.

Зверніть увагу! Йдеться не тільки про пиття води, а і вживання її з продуктами, наприклад, фруктами.

Як збільшити споживання води

Про потребу у першу чергу сигналізує сигнал спраги. Однак, багато людей не відрізняють його від голоду.


Як пити більше води протягом дня / Фото Pexels

Щоб збільшити споживання води потрібно:

  • привчитися пити воду за 10 – 20 хвилин до початку прийому їжі;
  • пити воду протягом пів години після пробудження;
  • замінювати газованку та соки простою водою;
  • пити воду до чи після вживання кави.