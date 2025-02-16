Пити потрібно саме чисту воду, без додавання фарбників та цукру. Зокрема, варто не зловживати магазинними соками, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.
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Скільки води треба пити щодня
Норма пиття відрізняється для дітей і дорослих. При розрахунку також потрібно враховувати:
- масу людини;
- спосіб життя (рівень фізичної активності);
- температуру повітря;
- клімат і так далі.
Скільки води треба пити щодня / Фото Pexels
Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла,
– зазначає МОЗ.
Наприклад, якщо людина важить 70 – 75 кілограмів, потрібно пити приблизно 2,8 – 3 літри води.
Зверніть увагу! Йдеться не тільки про пиття води, а і вживання її з продуктами, наприклад, фруктами.
Як збільшити споживання води
Про потребу у першу чергу сигналізує сигнал спраги. Однак, багато людей не відрізняють його від голоду.
Як пити більше води протягом дня / Фото Pexels
Щоб збільшити споживання води потрібно:
- привчитися пити воду за 10 – 20 хвилин до початку прийому їжі;
- пити воду протягом пів години після пробудження;
- замінювати газованку та соки простою водою;
- пити воду до чи після вживання кави.