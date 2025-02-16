Пить нужно именно чистую воду, без добавления красителей и сахара. В частности, стоит не злоупотреблять магазинными соками, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
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Сколько воды надо пить ежедневно
Норма питья отличается для детей и взрослых. При расчете также нужно учитывать:
- массу человека;
- образ жизни (уровень физической активности);
- температуру воздуха;
- климат и так далее.
Сколько воды надо пить ежедневно / Фото Pexels
Ориентировочная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела,
– отмечает Минздрав.
Например, если человек весит 70 – 75 килограммов, нужно пить примерно 2,8 – 3 литра воды.
Обратите внимание! Речь идет не только о питье воды, а и употребление ее с продуктами, например, фруктами.
Как увеличить потребление воды
О необходимости в первую очередь сигнализирует сигнал жажды. Однако многие люди не отличают его от голода.
Как пить больше воды в течение дня / Фото Pexels
Чтобы увеличить потребление воды нужно:
- приучиться пить воду за 10 – 20 минут до начала приема пищи;
- пить воду в течение получаса после пробуждения;
- заменять газировку и соки простой водой;
- пить воду до или после употребления кофе.