Пить нужно именно чистую воду, без добавления красителей и сахара. В частности, стоит не злоупотреблять магазинными соками, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Сколько воды надо пить ежедневно

Норма питья отличается для детей и взрослых. При расчете также нужно учитывать:

массу человека;

образ жизни (уровень физической активности);

температуру воздуха;

климат и так далее.



Сколько воды надо пить ежедневно / Фото Pexels

Ориентировочная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела,

– отмечает Минздрав.

Например, если человек весит 70 – 75 килограммов, нужно пить примерно 2,8 – 3 литра воды.

Обратите внимание! Речь идет не только о питье воды, а и употребление ее с продуктами, например, фруктами.

Как увеличить потребление воды

О необходимости в первую очередь сигнализирует сигнал жажды. Однако многие люди не отличают его от голода.



Как пить больше воды в течение дня / Фото Pexels

Чтобы увеличить потребление воды нужно: