Потрібно розуміти, що жоден найдорожчий крем не допоможе, якщо ви щодня не висипаєтесь та постійно відчуваєте стрес. Неправильні звички негативно впливають на стан шкіри, волосся та загальне самопочуття, пише 24 Канал.

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Як покращити стан шкіри

Покращити стан шкіри та відтермінувати старіння можна, якщо ви будете дотримуватись таких простих правил:

Очищувати шкіру двічі на день (вранці та ввечері).

Використовувати засоби відповідно до типу шкіри.

Не забувати користуватись SPF навіть взимку.



Як покращити стан волосся вдома / Фото Pexels

Як зробити волосся гарнішим

Зробити волосся гарнішим можна легко, якщо за ним ретельно доглядати. Зокрема, користуватись індивідуально підібраними засобами. Також важливо:

Мити волосся за індивідуальним графіком.

Підстригати волосся регулярно, в середньому раз у 3 місяці.

Використовувати термозахист.

Щоденно наносити бальзам на волосся.

Уникати впливу надмірних температур, зокрема, гарячої чи дуже холодної води.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.



Що зробити, аби шкіра була краща / Фото Pexels

Як покращити загальне самопочуття та зовнішність

На зовнішність впливає режим. Ваш організм скаже вам дякую, якщо ви будете: