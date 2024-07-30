Як підготувати ноги до педикюру: поради від професіоналів

Якщо ви не наважуєтеся сходити на педикюр через хвилювання про вигляд ніг, кілька простих кроків для підготовки заспокоять та подарують незабутній досвід на процедурі.

Як підготувати ноги, на думку спеціалістів, щоб зробити педикюр приємнішим як для вас, так і для майстра, розповідаємо далі.

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Вимийте ноги

Перед педикюром майстриня Тіна Белло рекомендує ретельно вимити ноги з милом і водою, щоб видалити будь-який бруд або піт. Вона також додає, що перед цим кроком ви можете попередньо трохи підстригти нігті на ногах, якщо вони занадто довгі, але не варто формувати їх, оскільки це краще доручити професіоналу.

Підготуйте шкіру

За день або два до процедури можна потримати ноги в теплій воді 10 – 15 хвилин та зробити скраб чи опрацювати шкіру пемзою. Це допоможе пом’якшити шкіру і полегшити роботи з видалення будь-яких мозолів майстру.

Зніміть залишки лаку з нігтів

Майстриня педикюру Кірстен Вайт рекомендує видалити будь-який лак завчасно, оскільки це заощадить час та дасть майстру більше свободи, аби зробити додаткові доглядові процедури.

Не наносьте крем для ніг у день процедури

Попри те, що після пілінгу ноги важливо зволожити, у день процедури важливо відмовитися від крему чи лосьйону. Це дасть можливість лаку краще висихати та не відшаровуватись.

Обговоріть будь-які проблеми

У день педикюру фахівчині радять повідомити майстра про будь-які конкретні проблеми або захворювання, такі як алергія, діабет або грибок нігтів, щоб переконатися, що лікування буде адаптовано до ваших потреб і безпеки.

Візьміть шльопанці, щоб одягнути їх після педикюру

Хоча це не зовсім підготовчий етап, порада все ж буде корисною. Вирушаючи на педикюру, захопіть із собою шльопанці або відкриті босоніжки, аби переконатися, що на шляху додому покриття на нігтях не пошкодиться.