Допоможуть бабусині поради: що робити, якщо шкіра "згоріла" на сонці

Відпочинок часом може обернутися не зовсім приємно. Невідповідні години для засмаги, відсутність сонцезахисного крему, чи тривале лежання під сонцем, можуть призвести до сонячного опіку. Щоб швидко врятувати шкіру, потрібно вдатися до кількох методів.

У сезон відпустки дуже важливо наносити на тіло захисний SPF-засіб, бо якщо цього не зробити, то шкіра легко піддасться сонячному впливу й зазнає опіків, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".

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Як врятувати шкіру після опіку на сонці?

Користувачка тіктоку Морган запитала користувачів про незвичні методи, які радили колись бабусі в дитинстві. У мережі йдеться про лайфхак з яєчними білками, які треба нанести на тіло після сильного опіку. За словами жінки, така дія миттєво полегшує біль та зменшує печіння.

Морган показала опіки на шкірі: дивіться відео

Заспокоїти шкіру після опіку можна за допомогою чайних пакетиків чорного чи зеленого чаю. Їх потрібно замочити в теплій воді, а тоді покласти в холодильник. Коли вони охолонуть, їх треба прикласти до обпеченої ділянки шкіри на кілька хвилин. До опіку також можна прикласти м’яку тканину змочену в чайному настої.

Що робити при сонячному опіку?

Гаряча та почервоніла шкіра може пекти, свербіти, а через деякий час почне лущитися. Шкіра відновлюється приблизно за тиждень. Одразу після появи опіків треба покинути сонячне місце й охолодити шкіру мокрим рушником чи під прохолодним душем.

Нанесіть пантенол, щоб заспокоїти шкіру. Для запобігання зневодненню потрібно пити багато води, а уражену шкіру захищати до повного загоєння.

До слова, трихологи рекомендують обмежити використання фена влітку для зменшення пошкодження волосся, пропонуючи альтернативні методи сушіння.

На шкіру в жодному разі не можна класти лід, проколювати пухирі та одягати тісне вбрання.