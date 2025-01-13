Як прати джинси, щоб вони зберегли свій колір: потрібно знати просту річ

Джинси є нашим найулюбленішим елементом гардероба, а це означає, що вони найчастіше піддаються пранню. Серед всіх варіантів джинсів, які у нас є, одна пара точно є найулюбленішою, тож ми намагаємося її берегти й бережно ставитися, щоб не зіпсувати.

Та що робити з пранням, яке може призвести до втрати кольору? Спробуємо це питання розібрати й все детально пояснити, пише 24 Канал. Щоб не викинути джинси на смітник через кілька місяців, важливо розуміти просту річ прання.

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Як правильно прати джинси

Чимало господинь наголошують на тому, що перед пранням треба обов’язково вивертати всі кишені, оскільки залишені дрібнички в кишенях під час прання можуть пошкодити річ. Втім, вивертання робиться не лише для цього. Такий трюк дозволяє тканині зберегти колір, щоб вона не вицвітала.

Якщо перете джинси з іншим одягом – не забувайте усі замочки й защипайте ґудзики, бо під час прання ці дрібні детальки можуть пошкодити й зіпсувати інші речі.

Щоб не знищити джинси, запам’ятайте головне правило – чорні джинси треба прати з темним одягом, сині – з кольоровим, а білі – виключно зі світлими речима.



Поради щодо правильного прання джинсів / Фото з інстаграму Levi's

Фахівці радять прати джинси в делікатному режимі, щоб оптимально зберегти їх в гарному вигляді. Температура повинна бути не вищою за 30 градусів, а класичні джинси з бавовни вже можна прати при температурі 60 градусів.

Важливий момент стосується й викручування. Постарайтеся не встановлювати високий режим. Щоб зберегти їхню форму й потім не прикладати занадто багато зусиль для прасування, достатньо буде встановити 600 обертів.

Щоб джинси не сіли, не кладіть їх сушитися в машинку, бо висока температура може їх зменшити. Краще їх висушувати на мотузці на свіжому повітрі чи на спеціальній сушці для речей.

Буває й таке, що джинси чимось неприємним пахнуть. Щоб уникнути поганого запаху, додайте в барабан пів кружки харчової соди та запустіть цикл прання. Сода чудово допоможе нейтралізувати будь-які аромати.