Куди треба наносити парфуми, щоб довше трималися: ви точно цього не знали

Щоб парфуми трималися якомога довше, потрібно знати, куди саме їх варто наносити. За допомогою цих знань, парфум на тілі буде триматися якомога довше, а шлейф будуть відчувати ще більше людей.

Щоб створити шлейф, дехто розпилює на собі занадто багато парфумів, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Велика концентрація аромату погано впливає не лише на людину, але й на оточуючих, оскільки замість приємного запаху, відчувається лише насичений аромат, тому так робити не варто.

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Куди наносити парфум, щоб він довше тримався

Якщо нанести парфум на певне місце, то вони триматимуться на кілька годин довше. Є один лайфхак, який дає змогу економно використовувати парфум, при цьому залишаючи запах по собі на тривалий час. Аромат буде відчуватися довго, залежно від того, куди саме ви будете його наносити – на зап’ястя, шию чи груди.

Цікавий факт, але для того, щоб парфуми довго пахнули, їх потрібно наносити на волосся. Потрібно лише нанести кілька крапель на гребінець та розчесатися ним.



Правильне нанесення парфумів відіграє важливу роль / Фото Pexels

Спочатку розпиліть парфуми на гребінець, кілька секунд помахайте ним, щоб випарувався спирт, а тоді починайте розчісувати волосся. Варто користатися лише цим лайфхаком й не наносити парфуми на волосся, оскільки така дія вважається помилкою.

У більшості парфумів у складі міститься етиловий спирт та важкі синтетичні ароматизатори, тому з такою маніпуляцією можуть виникнути проблеми. Річ у тому, що етиловий спирт погано впливає на локони й може пересушити шкіру та волосся, тому люксові косметичні бренди обирають для продуктів нешкідливі спирти.

До слова! Є кілька бюджетних парфумів, які не коштують дорого, але мають дуже приємний аромат. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Якщо ж регулярно наносити на волосся парфуми з поганим складом, то це може їх пошкодити й призвести до посічених кінчиків та ламкості. Користуючись лайфхаком, достатньо буде нанести аромат лише на гребінець.