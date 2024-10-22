Як позбутися жирного волосся: новий тренд, про який говорять всі

В осінню пору волосся починає частіше жирніти через носіння головних уборів – шапки, кепки чи капелюха, однак причин може бути багато. У тіктоці завірусився новий тренд, який повторюють всі дівчата. Особливість його в тому, що завдяки одній маніпуляції можна позбутися жирного волосся.

Цей метод випробували на собі вже безліч американських та європейських блогерок, тож повторити його на собі вирішила lifestyle-блогерка @natalipolili й показала результат на своїй тікток-сторінці.

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Як позбутися від жирного волосся

Щоб відтворити новий beauty-тренд, перед миттям волосся, шкіру голови треба протерти зубною щіткою, нанісши на неї попередньо шампунь. Потім щіткою треба зробити масажні рухи по всій голові.

Дівчина розповіла, що результат її дуже шокував. Перше, що вона помітила після миття – мегаприкореневий об’єм, а волосся мало дуже гарний блиск. Секрет щітки полягає в тому, що вона працює на шкірі голови як скраб, тому й волосся буде не так швидко жирніти.

Лайфхак з тіктоку, від якого волосся менше жирніє: дивіться відео

У коментарях знайшлося чимало прихильників цього методу й тих, хто вважає, що в такий спосіб можна знищити волосся. Деякі користувачі зазначили, що від жорсткої щітки може постраждати волосся, а от одна з підписниць розповіла, що ця методика є поширеною у Китаї.

За її розповіддю, китайці перед миттям волосся, наносять шампунь на шкіру голови й масажують її 5 хвилин, бо цей лайфхак справді допомагає уникнути жирності волосся.

Чому жирніє волосся

Однією з причин надмірної жирності волосся є неправильний догляд. Сюди входить миття волосся занадто гарячою водою, тугі зачіски та сушіння волосся сильно гарячим повітрям.

Також впливати на жирність волосся може неправильний спосіб життя – вживання жирної їжі, солодощів, нікотинова залежність тощо. А ще на стан волосся впливає стрес, який може призвести до гормонального дисбалансу й викликає порушення функцій сальних залоз.

Ще одне поширене пояснення тому, чому швидко жирніє волосся біля коріння, полягає в наявності деяких шкідливих звичок, у тому числі звички часто розчісуватися, торкатися волосся та шкіри голови руками. Однак уникнути цієї проблеми можна завдяки лайфхаку зі щіткою та шампунем.