Як вивести плями від вина з різних видів тканин: збережіть собі ці лайхфаки
Джерело:Sante +
Через необережність вино може розлитися на одяг, а вивести його не так вже й просто. Для того, щоб не зіпсувати тканину, треба розуміти, які саме засоби найбільше допомагають.
У червоному вині міститься танін – природна речовина, яка є в червоному винограді, пише Sante +. Дубильні речовини зв’язуються з волокнами тканини й залишають плями, які важко вивести.
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А от складність очищення залежить від типу пошкодженої тканини, оскільки вона відрізняється волокнами й ступенем проникності. Розглянемо найпопулярніші тканини та способи виведення плями від вина.
Як вивести пляму з поліестеру й нейлону
Для цього треба скористатися кисневим порошком та миючим засобом. В 1 літрі води треба залити 1 столову ложку мийного засобу та занурити в розчин забруднений предмет одягу. Потріть одяг у мильній воді доки пляма не зникне. Після цього поперіть тканину в гарячій воді з додаванням 1 столової ложки кисневого відбілювача.
Як вивести пляму з вовни, шовку, льону, акрилу
Метод також вимагає кисневого відбілювача й миючого засобу для делікатних тканин. У літрі води розчиніть 1 столову ложку миючого засобу. Потріть пляму у воді й після цього теж поперіть з 1 столовою ложкою кисневого відбілювача.
Як вивести пляму зі шкіри та замші
В 1 літрі теплої води розмішайте 1 столову ложку миючого засобу. Перемішайте розчин, щоб він спінився й нанесіть на пляму за допомогою губки. Далі протріть тканину вологою ганчіркою.
Поради, які допоможуть вивести плями з одягу / Фото Pexels
Як вивести свіжу пляму від вина
Свіжу пляму від вина вивести набагато простіше. Перше, що потрібно зробити – посипати її сіллю. Дайте їй трохи часу, щоб вона увібрала в себе вино й стала рожевою.
Як вивести стійкі плями від вина
У випадку, якщо пляма від вина тримається на речах вже тривалий час, то варто скористатися кількома іншими порадами.
Засіб для миття посуду та перекис водню
3 частини перекису водню змішайте з 1 частиною засобу для миття посуду. Суміш нанесіть на пляму й залишіть на годину, а потім виперіть у пральній машинці.
Газована вода та оцет
Ви могли цього й не знати, але газована вода чудово розщеплює молекули червоного вина. Щоб результат був ще кращим, додайте оцет. Суміш нанесіть на пляму, а потім промокніть й виперіть річ.
Тепле молоко
Нанесіть тепле молоко на пляму й залишіть на кілька хвилин, а тоді промокніть губкою чи сухою тканиною.