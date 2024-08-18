10 речей до 30 років: що обов'язково варто встигнути зробити до цього віку

Деякі люди вважають, що життя починається в 30. Однак до цього часу воно також може бути не менш насиченим.

Що варто встигнути зробити до цього часу, аби не здавалося, що життя йде повз, розповідаємо далі.

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Самостійна подорож

Подорожі – найкраще джерело вражень. Але самостійні – це абсолютно новий досвід, який кидає виклик кожному.

Хоча б раз у житті варто спробувати це, щоб відчути власну відповідальність та навчитися довіряти собі та своїм рішенням.

Спортивні змагання

Перш ніж виповниться 30 років, варто навчитися отримувати задоволення від спорту. А зробити це можна, беручи участь у змаганнях.

Маючи над чим працювати щодня, легше буде не закинути заняття, а спорт стане більш веселим та повним сенсу.

Пошук наставника

Знайти наставника – це, безумовно, те, що варто зробити до 30-річчя. Від інших людей, які вже проходили подібне, можна багато навчитися, тож варто підшукати для себе когось, хто у професійному, фінансовому чи загалом життєвому плані, стане важливою рольовою моделлю.

Нові навички

Процес навчання ніколи не має припинятися. Вік до 30 років – чудовий час, щоб здобувати нові навички у різних сферах.

Не важливо, чи це будуть професійні вміння, чи щось більш наближене до хобі, увесь досвід може стати корисним.

Серйозне ставлення до здоров'я

З дорослішанням цінність здоров'я стає все більш відчутною, тож період до 30 років – гарний час, аби почати виробляти корисні звички та піклуватися про свій фізичний та ментальний стан.

Боротьба зі страхами

Роблячи те, що лякає, ми зміцнюємо впевненість у собі та усвідомлюємо, можемо набагато більше, ніж уявляємо.

Отримати такий досвід до 30 років – дуже цінно, адже викликів у житті тільки більшатиме і важливо вміти давати їм раду.

Інвестування

Інвестування з раннього віку дозволить взяти під контроль свої фінанси та подбати про власне майбутнє.

Вивчайте цю тему та спілкуйтеся з людьми, які можуть допомогти у питанні інвестування, і ваша 30-річна версія буде неймовірно за це вдячна.

Розвиток усвідомленості

Усвідомленість передбачає багато речей, але найбільш поширеними практиками, які її розвивають, є медитації, йога та дихальні вправи.

Почати шлях до цього важливо якомога раніше, аби життя було наповнене тими подіями, які ви обиратимете самотужки, спираючись на власні цінності.

Вивчення мов

Вивчення нової мови – це одна з тих речей, які багато хто ставить собі за мету, але не починає втілювати. І це дарма.

Знайдіть час на це до 30 років та вивчіть хоча б одну додаткову мову. Це відкриє для вас додаткові можливості, дасть новий погляд на культуру та дозволить спілкуватися з більшим колом людей.

Регулярне очищення простору

Упродовж життя важливо навчитися прощатися з тим, що вам більше непотрібно. Почніть це робити якомога простіше, позбавляючись старих речей, віддаючи їх на благодійність, та регулярно звільняючи місце для нового.