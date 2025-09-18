Чим відіпрати жирну пляму з одягу: професійна порада з тіктоку
Часом прибрати жирну пляму не так і просто, особливо якщо вона ще й застаріла. Проте не варто засмучуватися, бо є один лайфхак, який виведе жир вже з першого разу.
Жирні плями на одязі хоч і не є частою проблемою, та коли все ж таки трапляється забруднення, важливо одразу братися за простий та дієвий метод, який вразить результатом, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець.
Чим відіпрати жирні плями з одягу?
Блогерка розповіла, що для виведення плями з одягу потрібен засіб для миття посуду та харчова сода. Спочатку потрібно нанести на пляму миючий засіб, а тоді зверху посипати содою. Все це потрібно потерти губкою, а тоді ще раз попрати в пральній машинці.
Тіктокерка на власному прикладі показала, як заплямована блакитна футболка після очищення знову стала ідеально чистою.
Рідина для миття посуду справді має дивовижний ефект. Вона видаляє жир з тарілок, тож без проблем виводить пляму з волокон тканини. Сода діє як абсорбент, тож утворюючи лужне середовище – починає розщеплювати жири.
Як вивести жир з одягу: дивіться відео
Як вивести плями зі шкіряних речей?
На одязі чи сумці можуть з’явитися плями. Річ може виглядати вже не зовсім презентабельно, тому у такому випадку варто скористатися кількома порадами, які пропонує ресурс Vintage Leather.
Чудово виводить плями засіб для миття посуду. Його потрібно змішати з водою та за допомогою губки потерти пляму. Лимонний сік допоможе розщепити пляму від жиру на шкіряному одязі. Добре жирні плями вбирає кукурудзяний крохмаль чи дитяча присипка.
Що робити, щоб одяг не електризувався?
