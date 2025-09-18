Часом прибрати жирну пляму не так і просто, особливо якщо вона ще й застаріла. Проте не варто засмучуватися, бо є один лайфхак, який виведе жир вже з першого разу.

Жирні плями на одязі хоч і не є частою проблемою, та коли все ж таки трапляється забруднення, важливо одразу братися за простий та дієвий метод, який вразить результатом, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець.

Чим відіпрати жирні плями з одягу?

Блогерка розповіла, що для виведення плями з одягу потрібен засіб для миття посуду та харчова сода. Спочатку потрібно нанести на пляму миючий засіб, а тоді зверху посипати содою. Все це потрібно потерти губкою, а тоді ще раз попрати в пральній машинці.

Тіктокерка на власному прикладі показала, як заплямована блакитна футболка після очищення знову стала ідеально чистою.

Рідина для миття посуду справді має дивовижний ефект. Вона видаляє жир з тарілок, тож без проблем виводить пляму з волокон тканини. Сода діє як абсорбент, тож утворюючи лужне середовище – починає розщеплювати жири.

Як вивести жир з одягу: дивіться відео

Як вивести плями зі шкіряних речей?

На одязі чи сумці можуть з’явитися плями. Річ може виглядати вже не зовсім презентабельно, тому у такому випадку варто скористатися кількома порадами, які пропонує ресурс Vintage Leather.

Чудово виводить плями засіб для миття посуду. Його потрібно змішати з водою та за допомогою губки потерти пляму. Лимонний сік допоможе розщепити пляму від жиру на шкіряному одязі. Добре жирні плями вбирає кукурудзяний крохмаль чи дитяча присипка.

