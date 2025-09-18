Иногда убрать жирное пятно не так и просто, особенно если оно еще и застарелое. Однако не стоит расстраиваться, потому что есть один лайфхак, который выведет жир уже с первого раза.

Жирные пятна на одежде хоть и не является частой проблемой, но когда все же случается загрязнение, важно сразу браться за простой и действенный метод, который поразит результатом, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец.

Чем отстирать жирные пятна с одежды?

Блогер рассказала, что для выведения пятна с одежды нужно средство для мытья посуды и пищевая сода. Сначала нужно нанести на пятно моющее средство, а потом сверху посыпать содой. Все это нужно потереть губкой, а потом еще раз постирать в стиральной машинке.

Тиктокерка на собственном примере показала, как запятнанная голубая футболка после очистки снова стала идеально чистой.

Жидкость для мытья посуды действительно имеет удивительный эффект. Она удаляет жир с тарелок, поэтому без проблем выводит пятно с волокон ткани. Сода действует как абсорбент, поэтому образуя щелочную среду – начинает расщеплять жиры.

Как вывести жир с одежды: смотрите видео

Как вывести пятна с кожаных вещей?

На одежде или сумке могут появиться пятна. Вещь может выглядеть уже не совсем презентабельно, поэтому в таком случае стоит воспользоваться несколькими советами, которые предлагает ресурс Vintage Leather.

Прекрасно выводит пятна средство для мытья посуды. Его нужно смешать с водой и с помощью губки потереть пятно. Лимонный сок поможет расщепить пятно от жира на кожаной одежде. Хорошо жирные пятна впитывает кукурузный крахмал или детская присыпка.

Что делать, чтобы одежда не электризовалась?