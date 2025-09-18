Чем отстирать жирное пятно с одежды: профессиональный совет из тиктока
- Блогер рекомендует использовать жидкость для мытья посуды и пищевую соду для удаления жирных пятен с одежды.
- Нанесите моющее средство на пятно, посыпьте содой, потрите губкой, а затем постирайте в стиральной машинке.
Иногда убрать жирное пятно не так и просто, особенно если оно еще и застарелое. Однако не стоит расстраиваться, потому что есть один лайфхак, который выведет жир уже с первого раза.
Жирные пятна на одежде хоть и не является частой проблемой, но когда все же случается загрязнение, важно сразу браться за простой и действенный метод, который поразит результатом, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец.
Чем отстирать жирные пятна с одежды?
Блогер рассказала, что для выведения пятна с одежды нужно средство для мытья посуды и пищевая сода. Сначала нужно нанести на пятно моющее средство, а потом сверху посыпать содой. Все это нужно потереть губкой, а потом еще раз постирать в стиральной машинке.
Тиктокерка на собственном примере показала, как запятнанная голубая футболка после очистки снова стала идеально чистой.
Жидкость для мытья посуды действительно имеет удивительный эффект. Она удаляет жир с тарелок, поэтому без проблем выводит пятно с волокон ткани. Сода действует как абсорбент, поэтому образуя щелочную среду – начинает расщеплять жиры.
Как вывести жир с одежды: смотрите видео
Как вывести пятна с кожаных вещей?
На одежде или сумке могут появиться пятна. Вещь может выглядеть уже не совсем презентабельно, поэтому в таком случае стоит воспользоваться несколькими советами, которые предлагает ресурс Vintage Leather.
Прекрасно выводит пятна средство для мытья посуды. Его нужно смешать с водой и с помощью губки потереть пятно. Лимонный сок поможет расщепить пятно от жира на кожаной одежде. Хорошо жирные пятна впитывает кукурузный крахмал или детская присыпка.
Что делать, чтобы одежда не электризовалась?
- Электризация одежды уменьшается благодаря увлажнению помещения, использованию металлической вешалки, лака для волос, специального спрея, сушке на воздухе и добавлению уксуса в цикл полоскания.
- Средства, такие как лак для волос и специальные спреи, устраняют статическое электричество, а уксус помогает вымывать мыльные остатки и расслабляет волокна ткани.
